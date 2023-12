VIDEO Projektil pogodio tanker koji je plovio prema Jadranu!

Protubrodski krstareći projektil lansiran iz dijela Jemena pod kontrolom pobunjenika Hutija pogodio je komercijalni tanker. Izbio je požar i nastala je šteta, ali nije bilo žrtava, navodi se u priopćenju američke vojske.

Napad na tanker Strinda dogodio se oko 60 nautičkih milja (111 km) sjeverno od tjesnaca Bab al-Mandab koji povezuje Crveno more i Adenski zaljev oko 21 po lokalnom vremenu rekao je američki dužnosnik za Reuters. Drugi američki dužnosnik rekao je da se Strinda mogla kretati na vlastiti pogon u satima nakon napada, javlja BBC, a prenosi N1.

Britanska pomorska agencija objavila je da je primila izvješće o brodu kojem je naređeno da promijeni kurs i otplovi u neodređenu jemensku luku, no još nije poznato odnose li se dva incidenta na isti brod.

Ranije je jemenski pokret Huti najavio da će ciljati sve brodove koji idu na sjever prema Izraelu i upozorio je međunarodne brodarske tvrtke da ne posluju s izraelskim lukama.

Poslan američki razarač

“U vrijeme napada nije bilo američkih brodova u blizini, ali razarač američke mornarice USS Mason odgovorio je na poziv Strinde i trenutno pruža pomoć”, objavilo je Središnje zapovjedništvo američke vojske, koje nadzire američke snaga na Bliskom istoku.

Tanker za prijevoz kemikalija plovi pod norveškom zastavom. “Svi članovi posade su neozlijeđeni i na sigurnom. Brod sada nastavlja prema sigurnoj luci”, poručio je Geir Belsnes, izvršni direktor Strindinog operatera J Ludwig Mowinckels Rederi u čijem je vlasništvu pogođeni tanker.

