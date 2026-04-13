VIDEO Pravi spektakl, Imoćanin okupio 18 barjaktara na svadbi

Facebook stranica “Imocki crnjaci 2.0” ponovno je nasmijala svoje pratitelje objavom koja je u kratkom vremenu prikupila brojne reakcije. Ova popularna stranica, poznata po humorističnim prikazima svakodnevice iz Imotske krajine, podijelila je snimku sa svadbene proslave koja je mnoge zabavila.

Na videu se vidi prava euforija u sali u trenutku kada je ušlo čak 18 barjaktara, svaki sa svojom zastavom. U opisu objave stoji: "Naš Mate iz Dobrinača ima 18 barjaktara u svatima. U brata više zastava nego na vojnom mimohodu na Jarunu ‘95. godine."

Kao i obično, ni komentari korisnika nisu izostali. Jedan se našalio: "Čitanje barjaktara duže traje nego prvi ples", dok je drugi dodao: "Vikneš Ivane, dođe pola svatova do tebe". Nizali su se i drugi duhoviti komentari poput: "Zadnji je baš uredan skroz", "A tuđi čovik nikada neće znati", "Ne znaš kojem prvom zastavu ukrast..." i "Kakav ponos".

Posebnu pažnju privukla je i opaska jednog korisnika: "Još bi bilo bolje da su svi bili Ante i Ivan", čime je dodatno začinio ionako veselu atmosferu u komentarima.