VIDEO Perišić luduje s pivom u ruci: Pogledajte kako je 'MC Perišić' zapalio proslavu PSV-a

PSV Eindhoven ponovno je na krovu Nizozemske, a isječci s proslave titule postali su hit, ne samo u Nizozemskoj, već i u susjednoj Bosni i Hercegovini. Kao i na terenu, Ivan Perišić odigrao je glavnu ulogu u proslavi, a u širi eter dospijela je snimka hrvatskog reprezentativca pri dolasku mladog Esmira Bajraktarevića.

Ove sezone Perišić je bio motor PSV-a, upisavši osam pogodaka i nevjerojatnih 14 asistencija u svim natjecanjima, piše Gol.hr. Momčad iz Eindhovena projurila je prvenstvom, ostavivši drugoplasirani Feyenoord na čak 17 bodova zaostatka.

Gol Perišića protiv Hereenvena

Nakon takve dominacije na terenu, uslijedilo je slavlje za pamćenje. Perišić sa čašom u jednoj ruci i mikrofonom u drugoj započeo skandiranje za svog BiH suigrača nakon uspješne kvalifikacije na Svjetsko prvenstvu.

Vrhunac slavlja dogodio se kada je Perišić odlučio posebno predstaviti mladu nadu kluba, Esmira Bajraktarevića:

"Bosna, Bosna!" i "Esmire, Esmire!", vikao je Perišić, dok su ga navijači u stopu pratili. Nizozemski ogranak ESPN-a podijelio je ovu snimku uz nadimak: "MC Perišić".