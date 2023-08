VIDEO Nova pijavica pred samim obalama Splita, kod Korčule čak dvije. Nema smirivanja, noćas novi neverini, ali ljubiteljima ljeta svidjet će se prognoza za vikend

Prije samo dva dana velike ljetne vrućine vladale su dijelovima Hrvatske, a temperature zraka penjale su se do vrlo vrućih 38°C.

Sredozemna ciklona otpuhala je vrućinu s našeg područja u velikom stilu, barem privremeno. Tako Gorsko kotar mjeri tek nešto više od 10°C u popodnevnim satima. Dalmatinska zagora je na 15 do 21°C, a uz obali i na otocima od 21 do 27°C, iako je i tamo za vrijeme jačih pljuskova prolazno bilo ispod 20°C.

Osim pada temperature zraka, glavno obilježje vremena jesu obilne oborine. To se prije svega odnosi na sjeverni Jadran gdje je lokalno danas bilo problema s bujičnim poplava. Takav scenarij ne čudi s obzirom na blizini ciklonalnog centra.



Obilnijih oborina bilo je u Dalmaciji. Tako je do 16 sati Split bio najkišovitiji. Zapad grada primio je čak 46 litara po metru kvadratnome, dok je na istoku palo znatno manje, većinom od 10 do 15 litara. Na moru splitskog akvatorija od 12 do 15 sati zabilježeno je desetak pijavica od kojih je najveća bila ona koja se stvorila uz južne obale Čiova. Pijavica se oko 14:10 stvorila u blizini obale Splita, ali nije dugo potrajala.

Posljednji u nizu neverina zahvatio je splitsko područje oko 15 sati.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Rade Popadić Foto: Rade Popadić Foto: Rade Popadić Foto: Rade Popadić Foto: Rade Popadić Foto: Rade Popadić Foto: Rade Popadić Foto: Rade Popadić Foto: Rade Popadić

Stabilizacije još nema pa su se novi olujni oblaci oko 16:30 razvili nad istokom Brača i dijelu Hvara, istoku Korčule i dijelu Pelješca, kao i u trogirskog Zagori. Tamo je prolazno bilo i tuče. Kod Čare na Korčuli razvile su se dvije pijavice.

Vrlo nestabilno će biti i noćas, a od sutra nas očekuje postupna stabilizacija vremena.