(VIDEO) Ninčević i Ivanović oštro odgovorili Puljku oko situacije u VIK-u

U prostorijama Gradske vijećnice grada Solina u 11 sati započela je konferencija za medije povodom pitanja povećanja cijene vode.

Konferencija je sazvana nakon javnog nastupa gradonačelnika Splita Ivice Puljka i zamjenika gradonačelnika Antonija Kuzmanića vezano za prijedlog grada Splita o povećanju cijene vode u Vodovodu i kanalizaciji, a posebna pozornost tijekom konferencije dana je osvrtu na čitav niz, kažu, "krivo iznesenih informacija sa sjednice Skupštine društva" koja je bila održana u čevrtak, 30. studenog.

O stanju u Vodovodu na konferenciji govore gradonačelnik grada Solina Dalibor Ninčević i gradonačelnik grada Kaštela Denis Ivanović.

"Počet ću od samog glasanja na jučerasnjoj Skupštini, jer je to vrlo važno. Jučer su u više puta gradonačelnik Puljak i njegov zamjenik Kuzmanić rekli, istaknuli, podcrtali da su predstavnici onih gradova i općina u kojima je HDZ na vlasti bojkotirali odluku o poskupljenju vode. Ja ću vam sada reći - i to je lako provjerljivo kroz zapisnik sa Skupštine - da to ne odgovara istini", rekao je Ninčević.

Naglasio je kako su na Skupštini za odluku o poskupljenju vode glasali Grad Split, općina Marina, Stupalo iz Muća (oboje nezavisni vijećnici), Baran iz Lećevice koji je HDZ te Skelin iz Prgometa koji je također HDZ.

Protiv su glasali predstavnici Solina, Kaštela, Podstrane, Klisa, i Trogira, te je predstavnica općine Šolta bila suzdržana.

"Predstavnici gradova i općina nisu ovce koje će doći i dizati ruku. Jučer je netko od vaših kolega napisao da je sve zakuhao gradonačelnik Solina sa svojom raspravom.o je istina samo je 'zakuhati' iznijeti činjenice na koje se kolege nadovežu. Moja i naša dužnost i obveza je tražiti argumentirane prijedloge i rješenja", kazao je.

"Došli su vrlo šturi materijali i ja sam samo elaborirao sljedeće stvari: svi smo ukidanjem prireza ostali bez prihoda ali smo donijeli odluku da nećemo dizati poreze i vrtiće i ostale usluge građanima. Neće nam biti lako, ali ćemo drugim uštedama nastojati nadoknaditi ta sredstva", objasnio je Ninčević.

Iz plana se vidi da bi Vodovod ikanalizacija trebali biti u minusu 6 miljuna eura. Kao glavni razlog navodi se povećanje plaća radnicima od 18%, no Ninčević naglašava kako na ta povećanja otpada samo 2 milijuna eura minusa, te postavlja pitanje: odakle ostala četiri?

"Nitko nije znao dati odgovor. Oni koji bi trebali znati najviše nisu znali odgovoriti ni na jedno vaše pitanje. Djelatnicima Vodovoda povećana je plaća i neka je, male su plaće svima. No, zamislite kako je onima koji rade drugdje gdje plaća ne prati inflaciju. Što s njima? Na razini mjeseca povećanje plaćanja kubika vode to bi bilo 5 eura više. To nekima nije malo", naglasio je Ninčević.

"Ja ću biti protiv, opet ću biti protiv. Ja mislim da je ovo predloženo povećanje preveliko. Kad mi se daju argumenti i kad vidim da je VIK napravio sve što se može napraviti, tek onda možemo raspravljat da građanima dignemo cijenu vode", objasnio je.

Gradonačelnik grada Kaštela Denis Ivanović dodao je i svoje mišljenje: "Nizom mjera pokušavamo što manje opteretiti naše građane. Nakon podizanja cijene vode, za nekoliko mjeseci slijedi nam i podizanje komunalne naknade za razvoj, o čemu nitko ne govori. Ja se bojim da ćemo doć u situaciju gdje ćemo građanima podići cijenu vode za 40-50% jer građani kroz račun od vode plaćaju i naknadu za razvoj."

"Mislim da je najvažnije da svi zajedno - bez obzira na političke boje - sjednemo, razgovaramo i odmah vidimo kako riješiti gubitke i onda na kraju vidjeti treba li poskupljenje građanima, i to gledati zajedno s ovom naknadom za razvoj", rekao je.