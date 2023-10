VIDEO Nevrijeme zahvatilo okolicu Splita, munje "paraju" nebom, od siline kiše auta se zaustavljala. Bablje ljeto je (prolazno) gotovo, bura donosi drastičan pad temperature

Kako je i bilo najavljeno, danas je završilo dugo razdoblje iznimno toplog i stabilnog vremena. Hladna fronta još je ujutro zahvatila zapadne krajeve Hrvatske, a tijekom popodneva se proširila na dio Dalmacije.

Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, do 16 sati najviše kiše je palo u južnoj Lici, južnom Velebitu i krajnjem sjeveru Dalmacije.

Tako je ekstremnih 176 litara po metru kvadratnome palo u Ličkom Cerju. Slijede Sveti Rok - Opsenica sa 147, Gračac 112, Paklenica 85, Ogulin 73, Čavle 64, Ražanac 53, Starigrad Paklenica 44 itd.

U unutrašnjosti zemlje temperature zraka su drastično pale u odnosu na jučer. Tako je u popodnevnim satima 7 do 12°C, a Gorskom kotaru i Lici je kasnojesenskih od 2 do 8°C. Tako su temperature pale drastičnih 12 do 18 stupnjeva u odnosu na vrijednosti jučer u istom dijelu dana!

Na sjevernom Jadranu je najhladnije na riječkom području gdje je samo 10°C, a najtoplije je na jug Lošinja gdje je 20°C.

U Dalmaciji je najviše zahladilo na kninskom području. Tamo su temperature od 11 do 13°C, što 11 do 13 stupnjeva hladnije nego jučer. Najtoplije je u srednjoj i južnoj Dalmaciji s temperaturama od 20 do 25°C.

Podno Velebita puše jaka do olujna bura, a u okolici Senja izmjereni su prvi orkanski udari do 120 km/h. Jako nevrijeme oko 16:30 zahvatilo je srednju Dalmaciju na potezi od Trogira, preko Dugopolja, prema Kamenskom. Radi se o prolasku hladne fronte koji je mjestimice praćen kišom, pljuskovima, grmljavinom i umjerenim padom temperature zraka.

Primjerice, silina oborina nešto prije 17 sati u dijelu Kaštela bila je takva da se promet vrlo usporeno odvijao brzom cestom.

Prolaskom fronte vrijeme će se postupno smiriti, puhat će umjerena do jaka bura i bit će hladnije. Snijeg će noćas očekuje tek u najvišim planinama BiH, i to kao prolazna pojava.