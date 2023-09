VIDEO Neviđena katastrofa u Libiji: U strašnoj poplavi poginulo preko 5.000 ljudi, traga za za njih više od 10.000

Više od 5.000 ljudi izgubilo je život je u Libiji nakon što su obilne kiše uzrokovale pucanje dviju brana blizu obalnog grada Derne, uništavajući veći dio grada i noseći cijele četvrti u more, rekli su lokalni dužnosnici u utorak.

Libija, sjevernoafrička nacija duboko podijeljena ratom, bila je izrazito loše pripremljena za medicane Daniel, koji je prešao preko Sredozemnog mora i udario njenu obalu. Zemljom upravljaju dvije suprotstavljene vlade, što komplicira spašavanje i pružanje pomoći, a njezina infrastruktura je loše održavana nakon više od desetljeća političkog kaosa.

The city of Derna in eastern Libya has been declared a disaster zone after Medicane Daniel caused catastrophic flash flooding across the area overnight. Many residential buildings have been destroyed along the riverbanks. I fear we might be facing a mass casualty event. pic.twitter.com/QoVp8vzjpp

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 11, 2023