VIDEO Navijač u Philadelphiji pogodio s centra i osvojio 10 tisuća dolara

New York Knicksi pobijedili su Philadelphia 76erse 112:109 u NBA utakmici koja se igrala u subotu navečer po našem vremenu.

U jednom od prekida te utakmice jedan je navijač osvojio 10 tisuća dolara tako što je pogodio koš s centra. Bio je to dio nagradne igre karakteristične za NBA utakmice, piše Index.

Izvjesni Tommy jedan je u nizu osoba koje su nasumično odabrane s tribina u NBA utakmicama i koje su dobile priliku za osvajanje velikog novca.

Za pogođene šuteve s centra nagrada može biti i automobil, ovisno o dogovoru sa sponzorima. Video njegovog pothvata možete pogledati OVDJE.

Inače, New York Knicksi ovom su pobjedom u gostima zasjeli na četvrto mjesto Istočne konferencije, dok je Philadelphia ostala na šestom.

Jalen Brunson bio je najbolji strijelac kod Knicksa s 31 poenom, dok je Philadelphiju predvodio Joel Embiid s 38 poena i 11 skokova.