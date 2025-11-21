VIDEO Na Kupresu pada snijeg, prizori su predivni

Dok Split već danima natapa kiša, neki sretniji ljudi u vikendicama na Kupresu uživaju u zimskoj idili.

Kupres je jutros osvanuo pod jakim pahuljama snijega. Prvi ozbiljniji zimski ugođaj stigao je u regiju, a gusti snijeg prekrio je kupreške šume i ceste. Na snimci snimljenoj iz automobila vidi se vožnja kroz bajkovito bijelo okruženje – guste krošnje, svježi snijeg i potpuno zimski prizor koji je oduševio korisnike društvenih mreža.

Čini se da je na Kupres službeno stigla prava zima. Uživajte u prizoru.

