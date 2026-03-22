VIDEO Mamić slavio Bajram u Mostaru, zbog jedne pjesme se popeo na stol

Nekadašnji čelnik Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić proslavio je u četvrtak, 20. ožujka, Ramazanski bajram u Mostaru, a snimka slavlja na kojoj se penje na stolac ubrzo se proširila društvenim mrežama.

Bajram je proslavio u jednom od poznatijih mostarskih lokala, okupljalištu lokalnog stanovništva i navijača Veleža, gdje je atmosfera tijekom večeri bila posebno užarena.

Kako navode na Instagram profilu Mostar.forever, slavlje je dodatno podigao sam Mamić, nekadašnji prvi čovjek zagrebačkog Dinama, danas stanovnik Mostara. Posebno ga je dirnula mostarska sevdalinka “Čudna jada od Mostara grada”, nakon čega se popeo na barski stolac i poveo pjesmu.

Podsjetimo, Mamić je u Hrvatskoj pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja 52 milijuna kuna iz Dinama. Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidljivo je i da se još oporavlja od nedavnog presađivanja kose.

