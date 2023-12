VIDEO Kruzer s 396 ljudi naletio na ogroman val. Razbijeni prozori, nestalo struje

Norveški kruzer u Sjevernom moru onesposobljen je u četvrtak nakon što je ostao bez struje. Danske pomorske vlasti rekle su u petak za CNN da je brod MS Maud izgubio sposobnost plovidbe nakon što su jaki vjetrovi razbili staklene prozore i propustili vodu uzrokujući privremeni nestanak struje.

Hurtigruten Expeditions (HX) iznio je nešto drugačiji prikaz uzroka incidenta rekavši za CNN da je njihov brod doživio privremeni gubitak struje u četvrtak "nakon što je naišao na snažan val". Brod, koji prevozi 266 gostiju i 131 člana posade krenuo je prema Tilburyju, u Ujedinjenom Kraljevstvu, iz norveškog Florøa, prenosi Index.

MS Maud plovio je oko 193 kilometra od zapadne obale Danske u četvrtak kada se dogodio incident, rekao je glasnogovornik danskog Zajedničkog centra za koordinaciju spašavanja (JRCC). Od JRCC-a nije zatraženo da evakuira putnike i posadu, što je navelo glasnogovornika da vjeruje da je "sve u redu" s onima koji su još uvijek na brodu.

"S broda je potvrđeno da su posada i gosti sigurni i dobro, stanje broda ostaje stabilno i posada može ploviti vlastitim snagama", rekao je glasnogovornik HX-a kasno u petak. Civilno plovilo bilo je stabilno s upaljenim motorima, ali navigacijski sustavi i radar ostali su isključeni "zbog vode u sustavima na mostu", rekao je glasnogovornik JRCC-a ranije u petak.

A Norwegian cruise ship MS Maud sailing in the North Sea on Thursday lost its ability to navigate after it was hit by a rogue wave during a storm. All 266 passengers and 131 crew members are reported to be safe..#Norwegian #cruiseship #MSMaud #storm #roguewave #Sea pic.twitter.com/cfQFgA5vSO

