VIDEO Kaos na benzinskoj: Zbog greške gorivo prodavali po nižoj cijeni, nastala pomama

Od početka rata na Bliskom istoku cijene benzina i dizela neprestano rastu pa vozači koriste svaku priliku kako bi natočili gorivo po nižoj cijeni. Upravo je to u srijedu navečer dovelo do nevjerojatnih scena u njemačkom gradu Bündeu.

Sve je počelo kada je na samoposlužnoj benzinskoj postaji Dreyer u Bündeu u pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija osvanuo nevjerojatno nizak iznos - samo 1,20 eura po litri dizela. Toliko niske cijene trenutačno nema nigdje u Njemačkoj, pa čak ni u inozemstvu.

Reakcija vozača bila je trenutačna - ubrzo su se stvorili ogromni redovi automobila, a kako se informacija brzo proširila počela su pristizati i vozači drugih vozila. Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje nevjerojatne scene - na benzinsku postaju dolazi čak i viljuškar koji prevozi veliki spremnik, kako bi kupio znatno više goriva nego obični rezervoar automobila. Mnogi su stigli s kombijima i kanistrima, pokušavajući iskoristiti priliku i natočiti što više jeftinog dizela.

Sreća ipak nije dugo trajala - kako je kasnije objasnio vlasnik, uzrok cijelog kaosa bio je kvar u sustavu za automatsko podešavanje cijena. Za njemački list Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) izjavio je da je greška otkrivena tek nakon što ga je na nju upozorio susjed.

Cijena je potom ručno ispravljena, ali tek nakon što su vozači oko 90 minuta imali priliku točiti gorivo po pogrešnoj, znatno nižoj cijeni.

Unatoč financijskom gubitku, vlasnik je situaciju prihvatio prilično smireno. Kako navodi, riječ je o tehničkom propustu koji je odlučio jednostavno - prihvatiti.