VIDEO Jezive scene iz BiH: Navijač krvave glave krenuo udariti redara

Utakmica 18. kola Prve lige Bosne i Hercegovine između Čelika i Bratstva Gračanice u Zenici prekinuta je u 65. minuti zbog incidenta. Susret na stadionu Bilino polje, koji je na kraju završio rezultatom 3:3, obilježio je domaći navijač koji je preskočio ogradu i ušao u prostor uz travnjak.
Muškarac, čije je lice bilo potpuno krvavo, pokušao se fizički sukobiti s redarima i zaštitarima. U jednom mu je trenutku prišao i nogometaš momčadi za koju navija kako bi ga pokušao smiriti. Nije poznato što je prethodilo incidentu niti kako je navijač zadobio ozljede, a snimku događaja objavio je portal "072info.com".
Što se tiče same utakmice, Čelik je imao prednost od dva gola, no Bratstvo je preokrenulo rezultat golovima Poturalića (40. i 58. minuta) i Okića (45. minuta). Domaća momčad do izjednačenja i boda stigla je u 75. minuti, a trostruki strijelac za Čelik bio je Mašić.
