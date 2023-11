VIDEO Biokovo pod snježnim pokrivačem prvi put ove godine! Planinare dočeli zimski uvjeti na Svetom Juri

Ove subote do Dalmacije je konačno došao dah studenog. Temperature zraka su osjetno pale u odnosu na vrijednosti od prije nekoliko dana, a osobito u odnosu na one koje su se mjerile početkom mjeseca.

Kako smo već izvijestili, Dinaru i Kamešnicu zabijelio je snijeg iznad 1500 metara. Na automatskoj meteorološkoj postaji uz planinarsko sklonište Pume ispod Velike Duvjakuše jučer se temperatura zraka spuštala do -2°C, a osjet hladnoće do -7°C. Tamo je palo centimetar do dva snijega što je prvi snježni pokrivač ove jeseni.

Malo novog snijega palo je na Dinari u noći na nedjelju.

Snježnih pahulja nakratko je bilo po vrhovima Svilaje i Mosora, no snijeg se tamo nije zadržavao.

Prvi snijeg ove jeseni također je pao na Biokovu. Nažalost, od kad je zgrada na Svetom Juri ostala bez stalne ljudske posade zamrla su i meteorološka mjerenja. No, članovi Planinarskog društva Kamešnica iz Otoka subotu je iskoristila za planinarenje na najviši vrh najviše hrvatske obalne planine.

Iznad 1500 metara dočekali su ih snijeg i temperatura zraka oko nule stupnjeva Celzijusa. U nastavku možete pogledati snježne prizore s Biokova.