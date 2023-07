VELIKO SRCE VELIKOG OVEREEMA Posjetio djecu splitske udruge Anđeli: "Uvijek je poseban osjećaj vratiti se"

Jedan od najjačih boraca svih vremena - osvajač Dream-a, Strikeforcea-a i Glory-a, svojevremena ikona UFC-a nekoliko godina, te jedini borac koji je objedinio titule prvaka u MMA i K1 Alistair Overeem pohodio je prostorije udruge Anđeli.

"Nakon dvije godine prošao je projekt financiran od Europskih fondova, i to vrlo uspješno. No s tim uspjehom se povećao i broj djece i potreba za terapijama. Zato nam je baš posebno drago da se poklopilo da s krajem tog projekta dođe Alistair opet u posjetu, čisto da se malo još više podigne svijest o potrebama Anđela", rekla je Anka Đikić, ravnateljica dječjeg vrtića Udruge "Anđeli" Split.

"Naravno, svi znate da prostor još uvijek čekamo. Zadnje što nam je rečeno je da ga možemo očekivati tek 2026. godine. Do tada nam ovakvi posjeti zbilja poznatih i priznatih svjetskih imena mnogo znače jer osim što promovira našu zemlju promovira i Anđele", rekla je.

Nizozemski borac u petak će nazočiti na jubilarnoj 10-godišnjici Međunarodne Kuće slave, a također se već 10. godinu zaredom održava Noć Anđela (Night of Angels), u organizaciji Hrvoja Znaora, promotora Međunarodne kuće slave borilačkih sportova i ambasadora Anđela.

"Ove godine u hotelu Cornaro obilježavamo desetu obljetnicu Međunarodne Kuće slave, u kojoj je bilo preko sto super-poznatih boraca, šampiona iz različitih borilačkih sportova. Usudio bih se reći nitko nikad nije okupio toliko njih na jednom mjestu. To smo iskoristili da probudimo interes javnosti, medija i onih najbitnijih - političara - da se pomogne najpotrebitijima u društvu, a mi smo izabrali naše Anđele i drago mi je što smo tu. Negdje ide sporije, negdje brže, ali i da se jedan centimetar ide dalje - sretan sam", kazao je Znaor.

"Iznimno nam je značajno što se Noć Anđela organizira već 10. godinu za redom. Naš Hrvoje, mi njega više ni ne doživljavamo kao donatora ili nekoga tko za nas nešto organizira, postao je stvarno dio naše obitelji. S njim, svi ti borci - evo bio je i Semmy Schilt koji je nekoliko puta bio kod nas - i Alistair, kao što vidite djeca ga stvarno doživljavaju kao da je tu s nama svaki dan. Nama su te stvari čak bitnije. Ljudi većinom misle 'Udruga traži novac, Udruga traži ovo, ono', ali ne, nama su ove stvari zbilja ono što najviše našu djecu, a onda i nas, usrećuje", rekla je Anka Đikić.

Alistair Overeem igrao se s djecom, te naglasio da je ovo za njega uvijek posebno iskustvo.

"Uvijek je poseban osjećaj vratiti se djeci Splita. Dobar, topao osjećaj. Nakon nekoliko puta postanete prijatelji s njima i više vam je stalo. Vidite ih opet, poznati su vam. Rastu i napreduju. No, istovremeno je i tužno jer se ne mijenja puno toga. To je političko pitanje prije svega, određena obećanja se nisu ispunila, i to je ono što mi je tužno. No, trenutno sam sretan jer sam tu i igram se s djecom, i nastavit ću biti ambasador", rekao je Overeem.

Kratko je komentirao i svoje trenutno stanje, te je još upitno hoće li se uskoro vratiti u ring.

"Sve je počelo nakon zadnje borbe. I prije sam bio ozlijeđen, no nakon borbe je ozljeda bila teža, što me navuklo na to da donesem određene promjene da ozdravim. Nutricionist mi je rekao da moram promijeniti prehranu, te sam promijenio prehranu i tijelo mi se oporavilo. Naučio sam važnost prehrane i kako je povezana s oporavkom tijela. Sada je prošlo šest mjeseci, i razmišljam o tome da se vratim borbama. Još nisam odlučio. Očito sam izgubio nešto kilograma, i dalje sam u dobroj formi, odličnoj. No, razmišljam o sljedećim koracima i imam velike ideje, no idemo korak po korak", rekao je Alistair.

"U Hrvatskoj se osjećam kao doma. Bili smo u Dubrovniku prošli tjedan i bilo je fantastično. Odlična je hrana, mentalitet ljudi je odličan. Čak planiramo vjenčanje ovdje iduće ljeto u Hrvatskoj", najavio je Alistair. O detaljima vjenčanja govorila je i njegova zaručnica Sophie.

"Jako sam sretna što se vjenčavamo. Planiramo održati vjenčanje u Splitu i u Dubrovniku, jer nas za Hrvatsku vežu mnoge predivne uspomene. Mislim da mi je ovo četvrti put u Hrvatskoj. Prošle godine smo isto posjetili djecu i to je bio stvarno poseban, topao osjećaj. Moja sestra također ima Down sindrom, pa mi je iznimno važno da ova djeca dobiju brigu koju zaslužuju i koja im je potrebna", rekla je Sophie.

U subotu na Visokoj u dvorani osnovne škole Alistair Overeem održat će seminar za Anđele.

Ne sumnjamo da će dvorana Visoka biti mamac mnogima koji žele trenirati s borilačkim velikanom i uživo vidjeti borilačkog velikana na djelu, te se pozivaju svi zainteresirani uz uvjet da daju svoje donacije direktno na račun Udruge Anđeli kako bi svi dali svoj doprinos i obol onima koji to najviše trebaju.

Više fotografija pogledajte u galeriji.

