VELIKO OTKRIĆE Đikić o tableti protiv raka: "Važno je reći ljudima da to još nije lijek"

Lijek koji bi trebao ciljano uništiti karcinom u prvoj je fazi istraživanja na ljudima, tim je povodom reporterka Dnevnika Nove TV razgovarala sa znanstvenikom Ivanom Đikićem.

Ovo je veliko znanstveno otkriće. Riječ je o tome da su znanstvenici već dugi niz godina pokušavali naći inhibitor tog proteina PCNA koji je specifičan. Mutiran je u tumorskim stanicama i omogućava tumorskim stanicama da se brzo dijele, a da istom popravljaju svoj genom koji je oštećen.

Ukoliko blokiramo taj protein, dolazi do krize u tumorskim stanicama, a tumorska stanica umire preko apoptotskoh puta. Znanstvenici su pokazali i da je to više specifično za umiranje tumorskih stanica, a manje ima utjecaj na normalne, prirodne stanice - pogotovo matične stanice kod ljudi.

Jako je važno reći ljudima da to još uvijek nije lijek, to je u pretkliničkoj fazi sastojak, inhibitor koji sad ulazi u klinička ispitivanja. Kroz klinička ispitivanja moramo biti sigurni prvo da ne šteti, drugo da djeluje kod ljudskih tumora, pojašnjava Đikić.

U prvoj fazi istraživanja osam je ispitanika, a znanstvenik tumači da će ih biti i više - prva faza može trajati godinama, a postupak može trajati od tri do sedam godina, ovisno o učinku i djelotvornosti lijeka.

Najvažnija stvar kod ovakvih lijekova je da provjerimo djelotvornost kod različitih vrsta tumora, ako će se potvrditi da ima isti učinak. Za sada je još uvijek to teško reći i nisam siguran će imati učinak kakav ima momentalno u eksperimentalnim fazama na sve vrste kod ljudi, ali to je ono što nas kao znanstvenike motivira, moramo te lijekove unaprjeđivati. I ako djeluje kod nekoliko vrsta tumora, to je već veliki napredak, nastavio je Đikić.

Na pitanje reporterke je li realno očekivati da će se farmaceutska industrija, posebice onkološki lijekovi, odreći dijela golemog profita zauzvrat za jednu tabletu, znanstvenik je odgovorio da je to jedna od glavnih tema u zdravstvenom sustavu svijeta.

Zašto smo mi kao društvo dopustili da farma industrija diktira cijenu lijeka? To je pitanje nama kao društvu. Ne trebamo to pitati farmaceutska industriju, ona živi od zarade, moramo se pitati mi kako to spriječiti, kako napraviti da lijek koji dobijemo bude prihvatljiv i primjenjiv svima, s obzirom na cijenu, i da izbjegnemo lijekove koji su napravljeni samo za profit. Čini mi se da je najvažnija uloga tu nas kao država i društva da to kontroliramo i da farmaceutska industrija nema monopol nad cijenom lijeka.

Potrebno je donijeti zakone u smjeru toga da svaki lijek koji bude odobren u zemlji koja ga koristi ne može biti dopušteno da oni formiraju cijenu. Država koja dopušta da se lijek koristi u njezinom zdravstvenom sustavu mora definirati određena pravila. To smo napravili u mnogim drugim stvarima i vjerujem da to treba napraviti i u lijekovima.

Ne samo radi toga da bismo omogućili ljudima bolje liječenje, nego i da bismo motivirali farmaceutsku industriju da ne bude samo fokusirana na profit, a znam da mnogi znanstvenici u toj industriji nisu organizirani prema profitu. Normalno da biznis i vodstvo treba ostvariti dobit za svoje dioničare i to je njihov primarni zadatak, rekao je znanstvenik.

Prema podacima je broj umrlih od različitih vrsta tumora u Hrvatskoj poražavajuć u usporedbi s drugim zemljama Europske unije.

Govorilo se dosta o problemima u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Prva je neorganiziranost, druga je neulaganje u nove tehnologije i treća je neodgovornost na dugi rok. Ljudi koji rade u zdravstvenom sustavu su uistinu jako dobri, ne samo stručnjaci koji su ostali u Hrvatskoj, nego i stručnjaci koji educiraju mlade. Imamo ljude, imamo talente, ali sustav je zakazao.

Politika je uključena u svim krugovima, od vrha do dna i to govorimo već niz godina. Očigledno je da se politika ne želi odvojiti od toga jer je to ipak jedna vrlo moćna poluga gdje imate liječene ljude.