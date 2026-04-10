Veliko oduševljenje zbog gosta Nedjeljom u 2: "Ovakvog se ne propušta"

Voditelj Aleksandar Stanković najavio je novog gosta emisije Nedjeljom u 2, a izbor je izazvao brojne pozitivne reakcije gledatelja.

U nedjeljnoj emisiji gostovat će svećenik Željko Lovrić, župnik zagrebačke Župe sv. Leopolda Mandića na Ljubljanici-Voltinu, koji je nedavno privukao pažnju javnosti pjesmom “Ispovijed s asfalta”.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako stoji u najavi, Lovrić će u emisiji govoriti o pomaganju nemoćnima, razlozima zbog kojih je u svojoj župi pokrenuo psihološko savjetovalište, ali i o odnosu prema ljudima koji su drugačiji.

“O tome zašto se plašimo i bježimo od različitih ljudi, a ne volimo ih kao braću kako je propovijedao Isus”, jedna je od tema koje će otvoriti u razgovoru sa Stankovićem.

Najava emisije izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su gledatelji pohvalili izbor gosta.

“Prije svega, divan čovjek, ali i divan svećenik”, “Izvrstan izbor gosta! Posebno se veselimo ovoj emisiji jer ovakvog se Božjeg čovjeka ne propušta” i “Jedan od boljih svećenika”, samo su neki od komentara.

Emisija Nedjeljom u 2 emitira se u nedjelju u standardnom terminu na HRT-u.