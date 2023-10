VELIKI USPJEH Dalmatinski ugostiteljski objekt svrstan među deset najboljih veganskih i vegetarijanskih restorana u svijetu 

Veganski i organski BioMania bistro je primio prestižno Best of the Best priznanje od TripAdvisora, vodeće svjetske platforme za recenzije koja obuhvaća 4,2 milijuna restorana diljem svijeta. Time se BioMania svrstala među 1% najboljih na globalnoj razini. U kategoriji Vegetarijanski/Veganski Restoran rangirana je kao deveta u svijetu!

Recenzije na TripAdvisoru ističu inovativnost i kvalitetu BioMania kuhinje, s posebnim naglaskom na sjajne okuse, svježe ekološke namirnice, primjenu održivih praksi, izuzetnu uslugu, opuštajuću atmosferu te atraktivnu poziciju terase s očaravajućim pogledom. Sve nabrojeno svrstava BioManiu u sam vrh svjetske veganske i vegetarijanske gastronomije.

"Ovo priznanje od TripAdvisora, koje nas svrstava među vodeće restorane na svjetskoj gastronomskoj sceni za nas je velika čast i veselje. Biti rangiran u top 10 veganskih i vegetarijanskih restorana na svijetu potvrda je naše neprestane posvećenosti kreiranju jela koja nisu samo zadovoljstvo za nepce, već i odraz naše suradnje s najkvalitetnijim malim proizvodačima i održivim upravljačkim praksama. Zahvaljujem se svim našim gostima koji su odvojili vrijeme da podijele svoje iskustvo, svim članovima našeg tima, mnogobrojnim pojedncima koji nas podržavaju i inspiriraju te posebno svim našim divnim prijateljima i partnerima proizvođačima bez čije predanosti i požrtvovnosti naš uspjeh ne bi bio moguć." izjavio je Dario Kožul, osnivač BioManie."

Više info:

https://biomania.hr

https://www.facebook.com/biomaniahr

https://www.instagram.com/biomaniahr/?hl=hr