VELIKI NAPREDAK Ukrajinci probijaju brutalnu Surovikinovu liniju: "Otvaramo put prema Krimu"

Ukrajinske snage tvrde da su uspjele prodrijeti u "prvu liniju" ruskih uporišta u regiji Zaporižja, odnosno da su počele probijati takozvanu Surovikinovu liniju - spoj mina, barijera i rovova koje je general Sergej Surovikin, poznat kao general Armagedon, postavio kako bi zaustavio napredovanje ukrajinske protuofenzive.

Surovikinova linija obrane nalazi se u okupiranom dijelu Zaporiške i Donjecke oblasti i proteže se od nekadašnjeg akumulacijskog jezera Kahovka kod mjesta Vasilivka pa sve do grada Volnovahe u Donjeckoj regiji te obuhvaća fortifikacije i rovove ukupne dužine više od tisuću kilometara.

Oko nekih posebno važnih mjesta Rusi su napravili dodatne sustave obrane. Zasebnim sustavima obrane utvrđena su mjesta Mihajlivka, Tokmak i Bilmak. Prva dva su na mogućem pravcu napredovanja Ukrajinaca prema Melitopolju, a treće prema Mariupolju.

Fortifikacije se sastoje od minskih polja kao prve crte obrane, nakon toga su zmajevi zubi, pa potom protutenkovski rovovi. Tek nakon toga su prvi rovovi s vojnicima, pa onda druga crta obrane s rovovima za vojnike. Iza toga po dubini je artiljerija. Rusi su maksimalno iskoristili i prirodne prepreke kao što su rijeke, jezera, šumarci i slično kako bi dodatno otežali ukrajinske pokušaje proboja, prenosi Index.

The 🇷🇺 occupiers dug a trench more than 70 kilometers long in the Zaporizhzhia Oblast.

Russian troops dug a 70-km long trench in Zaporizhzhia region. It is almost a third of the whole width of the region (East to West).

The trench was noticed on Sentinel-2 satellite images.

Source: Investigator org ua

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 8, 2023