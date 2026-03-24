Velike promjene u McDonald’su, uvode ponudu kakvu nikad nisu imali

McDonald’s kreće u novu fazu agresivne borbe za kupce: s jelovnikom do 3 dolara i dodatnim popustima želi vratiti imidž najpovoljnijeg lanca brze hrane. Najveći svjetski lanac burgera planira od travnja planira uvesti novu rundu promotivnih ponuda i sniženja kako bi zadržao prednost u sve oštrijoj konkurenciji u industriji brze hrane.

Wall Street Journal piše da, prema informacijama izvora upoznatih s internim raspravama, novi koncept uključuje jelovnik s cijenama od 3 dolara ili manje koji je “osmišljen kako bi kupcima ponudio veću fleksibilnost i izbor”. Kompanija navodno priprema i posebne doručak-ponude po cijeni do 4 dolara, jer je upravo taj segment ponude prethodnih godina pretrpio najveći udarac. Nova ponuda uključivat će doručak za 4 dolara s opcijama poput McMuffina, prženog krumpira i kave, dok će jelovnik do 3 dolara obuhvaćati proizvode poput kobasice ili četiri komada McNuggetsa.

„Zajedno smo postigli nevjerojatan napredak i ostajemo predani ispunjavanju stalno promjenjivih potreba kupaca“, rekao je McDonald‘s u poruci u ponedjeljak upućenoj lancu franšiza.

Ova inicijativa dolazi nakon što McDonald’s već dvije godine nastoji učvrstiti reputaciju pristupačnog brenda. Franšizeri samostalno određuju cijene, a nakon pandemije 2020. su ih značajno podigli zbog inflacije pa se promijenila percepcija potrošača o tom lancu brze hrane koji sada više ne smatraju da McDonald’s daje dobru vrijednost za novac piše Jutarnji list.

Kompanija je već 2024. uvela obroke od 5 dolara, a početkom 2025. dodatno proširila ponudu uvođenjem opcija od 1 dolara uz kupnju artikla po punoj cijeni. Prošle jeseni otišla je i korak dalje kada je s američkim franšiznim partnerima dogovorila snižavanje cijena kombiniranih obroka. Uprava tvrdi da taj potez daje rezultate - sve veći broj kupaca s nižim primanjima ponovno naručuje kombinirane obroke.

„Apsolutno ćemo se pobrinuti da zaštitimo svoju vodeću poziciju u vrijednosti“, rekao je glavni izvršni direktor Chris Kempczinski tijekom poziva investitorima u veljači.

Konkurencija ne miruje. Panera Bread je nedavno predstavio vlastitu kombiniranu ponudu po cijeni od 4,99 dolara, dok Domino‘s Pizza agresivno promovira pizze s bilo kojim dodacima za 9,99 dolara, a to pokazuje da sektor ulazi u ‘cjenovni rat’ za kupce.

McDonald’s i njegovi franšizeri prošle su godine potrošili oko 85 milijuna dolara na promociju povoljnijih obroka, dok je kompanija planirala izdvojiti dodatnih 35 milijuna dolara za kompenzaciju gubitaka franšizera početkom 2026., kako je u veljači izjavio financijski direktor Ian Borden. Ta podrška istječe krajem ožujka, prenosi Jutarnji list.

Iako se percepcija brenda postupno poboljšava, podaci istraživačke kuće Technomic pokazuju da oporavak još nije potpun. Prošle godine je 21 posto ispitanika smatralo da je McDonald’s pristupačan, što je rast u odnosu na 18 posto godinu ranije, ali i dalje značajno ispod 36 posto koliko ih je 2019. godine smatralo da je McDonald’s povoljniji u odnosu na konkurenciju.

McDonald’s i njegovi franšizeri prošle su godine potrošili oko 85 milijuna dolara na promociju povoljnijih obroka, dok je kompanija planirala izdvojiti dodatnih 35 milijuna dolara za kompenzaciju gubitaka franšizera početkom 2026., kako je u veljači izjavio financijski direktor Ian Borden. Ta podrška istječe krajem ožujka, prenosi Jutarnji list.

Iako se percepcija brenda postupno poboljšava, podaci istraživačke kuće Technomic pokazuju da oporavak još nije potpun. Prošle godine je 21 posto ispitanika smatralo da je McDonald’s pristupačan, što je rast u odnosu na 18 posto godinu ranije, ali i dalje značajno ispod 36 posto koliko ih je 2019. godine smatralo da je McDonald’s povoljniji u odnosu na konkurenciju.