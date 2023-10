Velika USKOK-ova akcija, 'padaju' krijumčari tona droge iz Južne Amerike: Otkrivaju se članovi još jedne splitsko-njemačke bande, već su imali sukobe s konkurencijom

Velika akcija policije i USKOK-a koja je pokrenuta u srijedu rano ujutro, kada su krenula uhićenja te pretrage stanova i drugih prostorija koje koriste osumnjičenici na području Splita i Kaštela, obavljena je u suradnji s njemačkom policijom, potvrdio je to danas ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Ekipa osumnjičena za pokušaj ubojstva Josipa Čubelića Čube

'Riječ je o krijumčarenju droge iz Južne Amerike. Zaplijenjeno je nešto manje od tone kokaina, isto toliko marihuane i oko stotinu kilograma hašiša', javlja N1. USKOK je potvrdio kako je najmanje 19 osumnjičenih, ali pitanje je li to konačan broj jer su uhićenja u tijeku te će uskoro uslijediti ispitivanja članova kriminalne skupine osumnjičene za krijumčarenje velikih količina narkotika.

'Uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat su kriminalističkog istraživanja koje provodi PNUSKOK u koordinaciji s USKOK-om i Generalnim državnim odvjetništvom Frankfurt na Majni iz Savezne Republike Njemačke.

Navedene radnje se provode na području Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na 19 hrvatskih državljana za koje se osnovano sumnja da su u okviru zločinačkog udruženja počinili kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga. Nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.' - kratko su potvrdili događanja iz USKOK-a.

Neslužbeno doznajemo kako je visoko u hijerarhiji te kriminalne organizacije bila ekipa osumnjičena za pokušaj ubojstva Josipa Čubelića Čube. Do pucnjave na Skalicama je došlo sredinom travnja, a zbog ranjavanja Čubelića su prijavljeni Jerko Radić, Ante Varnica, Alen Radić te Nenad Petrak. Iako za sada nema dokaza da je do sukoba s Čubom došlo zbog droge – već mjesecima se spominju dvije varijante, da je Čubelić propucan u potkoljenicu iz osvete zbog ranije tučnjave s Alenom Radićem, odnosno da je u pitanju Čubina veza s atraktivnom crnkom koja nije 'legla' ovoj družini – najvjerojatnije su već bili u poslu s drogom, ali i pod mjerama nadzora...

Jedini je još uvijek na slobodi, prema nekim informacijama nalazi se u Turskoj

To objašnjava i činjenicu da su, nakon što je relativno brzo uhićen najmlađi član skupine Alen Radić, koji je potom i priznao da je pucao u Čubu makar mu je malotko vjerovao, Radić stariji (Alenov ujak) te Varnica dva mjeseca bili u bijegu prije nego li su se sami predali. Jerko Radić je do prije godinu i pol dana bio sportski direktor NK Uskoka iz Klisa, kada je nakon šest godina na toj funkciji dao ostavku 'iz osobnih razloga'. Okušao se i u nogometno-managerskim vodama, barem jedan poznati mladi nogometaš je njegov pulen... Davno, prije više do 20 godina je počinio zločin ispred splitske diskoteke zbog čega je osuđen na višegodišnju kaznu zatvora koju je i odslužio. Alen mu je nećak koji je pak ostao bez oca koji je poginuo u prometnoj nesreći. Treći brat Alen Radić zvani Major je pak poginuo koncem 90-tih od metaka koje je u samoobrani ispalio Goran Matijević Surla. Varnica je poznati kickboksač, koji do sada nije imao dosje, iako je bio 'osoba od zanimanja' za policijske inspektore.

Četvrti član ove skupine koja je došla na Skalice u Mercedesu S-klase stranih registracija je Nenad Petrak, vlasnik građevinske tvrtke iz Zagreba koji je ujedno i suvlasnik BK Salona iz Solina. Jedini je još uvijek na slobodi, prema nekim informacijama nalazi se u Turskoj.

Među ostalom brojnom ekipom koja se sumnjiči za šverc droge je i Tomislav M., uhićen po europskom uhidbenom nalogu izdanom u Njemačkoj, a koji je pak poznat iz sukoba s jednom drugom kriminalnom skupinom. Tomislava su naime planirali likvidirati članovi zločinačke organizacije Deana Majstorovića, barem tako proizlazi iz dokaza tijekom suđenja Điđijevoj skupini. Iako nitko od optuženih u tom slučaju nije priznao da su planirali ubojstvo Tomislava M., a on sam je odlučno negirao da ima ikakve veze s Majstorovićem, cijela priča nije prevarila suca u tom slučaju. Planirali su ga ubiti jer mu je Majstorović navodno dugovao 270 tisuća eura za drogu, a Tomislav M. je takav dug planirao naplatiti egzekucijom vođe bande pa je bilo pitanje tko će prvi nastradati...