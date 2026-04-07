Velika tuga u dalmatinskom klubu. Otišla je prava legenda: "Bio je Jadran. Bio je ono zbog čega nogomet ima smisla"

NK Jadran Luka Ploče objavio je emotivnu oproštajnu poruku nakon vijesti da je preminuo Tomo Dabić, dugogodišnji simbol kluba i osoba koju su mnogi poistovjećivali s Jadranom. U objavi koja je jutros potresla brojne navijače i prijatelje kluba, iz NK Jadran Luka Ploče poručili su kako je odlazak Tome Dabića za njih velik i nenadoknadiv gubitak.

"Bio je Jadran"

Iz kluba ističu da je Tomo Dabić, svima poznat kao "Tomos", živio Jadran svakim svojim danom te da gotovo nije bilo događaja, utakmice ili okupljanja na kojem nije bio prisutan.

Navode kako je uvijek bio ondje sa smiješkom, riječju podrške i srcem "većim od svega", zbog čega je ostavio dubok trag među svima koji su bili dio kluba i njegove okoline. Njegov duh, dobrota, nesebičnost i ljubav prema Jadranu, poručuju iz kluba, bili su neizmjerni. U oproštajnoj poruci NK Jadran Luka Ploče ističe kako je Tomo Dabić bio više od navijača i više od prijatelja kluba. "Bio je Jadran. Bio je ono zbog čega nogomet ima smisla", objavili su iz kluba, dodajući da je pločanski sport njegovim odlaskom izgubio legendu, a oni dio sebe.

Najavili i informacije o posljednjem ispraćaju

Na kraju objave iz NK Jadran Luka Ploče oprostili su se riječima: "Počivaj u miru, dobri naš Tomos. Hvala ti na svemu što si bio i što si dao. Zauvijek ćeš biti dio Jadrana."

Obitelji i prijateljima Tome Dabića iz kluba su izrazili duboku sućut, a javnost su izvijestili da će informacije o detaljima posljednjeg ispraćaja objaviti naknadno.