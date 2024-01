VELIKA TRAGEDIJA Smrtno stradali glumac serije Cobra 11 i njegove dvije kćeri (10 i 12)

Christian Klepser (51), umjetničkog imena Christian Oliver, i njegove dvije kćeri Madita (10) i Annik (12) tragično su poginuli u padu malog privatnog zrakoplova koji se srušio u Karipsko more između otoka St. Vincent i Grenadini.

Oliver, koji je u Njemačkoj bio najpoznatiji po ulozi glavnog inspektora Jana Richtera u seriji „Alarm für Cobra 11“, proslavio se i u Hollywoodu.

Prema priopćenju policije, jednomotorni zrakoplov poletio je s Becquie, malog otoka popularnog među turistima, u četvrtak poslijepodne (4. siječnja). Bio je na putu prema otočkoj državi St. Lucia, javlja Fenix.

– Ribari i ronioci s farme Paget otišli su na mjesto događaja svojim čamcima kako bi pružili pomoć. Obalna straža SVG-a je brzo stigla na Paget Farm kako bi pokušala spasiti žrtve, stoji u službenom priopćenju.

Prema navodima policije, u nesreći su poginuli glumac i njegove kćeri, kao i pilot i vlasnik letjelice Robert Sachs.



– Četiri tijela gore navedenih ljudi izvukli su djelatnici obalne straže i doktor ih je kasnije proglasio mrtvima, priopćila je policija.

– To je apsolutno užasno i moje misli su s majkom. Neopisiva je pomisao da ostanem kao roditelj i moram izdržati ovaj užas, kazao je Erdogan Atalay koji je glumio s Christianom Oliverom u seriji „Alarm für Cobra 11“.

Prije samo četiri dana, zvijezda serije, koja se pojavila u međunarodno uspješnim produkcijama kao što su “Sense 8”, “Speed ​​​​Racer” i nedavno “Indiana Jones and the Wheel of Destiny”, oglasila se na Instagramu na prijelazu godine.

“Pozdrav negdje iz raja! Za zajednicu i ljubav… 2024. dolazimo,” rekao je Christian Oliver, radujući se novoj godini, ne sluteći kakva će ga sudbina zadesiti.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Christian Oliver (@christianoliverofficial)