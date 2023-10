VELIKA RAZLIKA U KVALITETI Prva pobjeda Zadra u AdmiralBet ABA ligi: Mornar – Barsko zlato zaleđen na -35

Košarkaši Zadra u 3. kolu AdmiralBet ABA lige dominirali su protiv Mornara – Barskog zlata od prve do zadnje minute utakmice i slavili rezultatom 92:57 (14:6, 22:14, 24:15, 32:22). Pobjedu su Zadru donijeli izvrsna obrana, dominacija u skoku, kad je bilo potrebno i šut s vanjskih pozicija, dok su gosti opravdali status momčadi koja i do sada imala najgori skor u ligi. Zadar ima razloga za slavlje, s manje strepnje okreće se sljedećem izazovu, gostovanju kod Krke u Novom Mestu.

Zadar je čeličnom obranom potpuno ugasio Mornarov napad u prvoj četvrtini, pa su gosti prvi poen ubacili tek nakon 7 i pol minuta igre. Nije Zadar briljirao u napadu, gosti su branili reket i ostavljali zadarske šutere same na šutu za trici, a oni su u tom razdoblju promašili svih devet (otvorenih) pokušaja za tri poena. Došli su u nekoliko prodora i uz slobodna bacanja do vodstva 9:0, nakon čega je Mornar složio dva uspješna napada, pa je Jusup pozvao prvu minutu odmora. Kad se na kraju zbroji učinak jednih i drugih, čak i uz bravuru Ramljaka na kraju, kada je u tri sekunde pretrčao cijeli teren i ubacio iz vrlo teške pozicije, bila je to iznimno loša šuterska četvrtina koja je završila ipak povoljnim rezultatom za Zadar 14:6.

Pavićević je sreću u drugoj četvrtini pokušao preokrenuti niskom petorkom, uz dvojicu Amerikanaca (Murray i Walter) i Vranješom na vanjskim pozicijama. U lošem trenutku po crnogorsku momčad krenula je simultanka Luke Božića, bilo da se radilo o poentiranju iz prodora ili navlačenju dvojice, pa i trojice igrača. Kada je u 14. minuti pogodio prvu zadarsku tricu (nakon 10 promašenih!) Zadar je poveo rekordnom razlikom 25:10. Uskoro je i Vranješ pogodio dvije gostujuće trice, ali svaki pokušaj dolaska po koš završavao je izgubljenom loptom ili blokadom. Prvo poluvrijeme završilo je rezultatom 36:20 uz samo 20 posto šuta Mornara i 8 skokova manje od domaćina.

U trećoj četvrtini momčad iz Crne Gore Vranješ i Mavien kreirali su nekoliko situacija u kojima su napokon uspjeli razbiti stabilnu obranu Zadra, no za pobjedu im je trebalo puno više od ravnoteže na terenu. Zadar nije briljirao, ali je uz Drežnjakovu mini seriju od 6 poena došao do 19 poena prednosti (51:32). Temperamentni Pavićević dobio je tehničku pogrešku zbog snažnog iskazivanja emocija prema svojim igračima, a Zadar je tricama Božića i Drežnjaka te zakucavanjem Mazalina „otplovio“ na 60:35 na kraju treće četvrtine.

I klupa i momčad Mornara u posljednjoj je četvrtini izgledala kao da su im potonule sve lađe, a na semaforu su tonuli sve dublje. Uz velike ovacije publika je ispratila na klupu Drežnjaka nakon tri pogođene trice u nekoliko minuta, a priliku u završnici dobili su i mladi Njegovan i Grbić.

Najbolji igrač utakmice još jednom je bio Luka Božić, koji je postigao 28 poena uz valorizaciju 39, Drežnjak je ubacio 21 poen, a izvrsnu partiju imao je i Ramljak, sa 7 poena i 11 skokova. Za Mornar – Barsko zlato najbolje su igrali Vranješ (12 poena) i Waller (11poena).

Danijel Jusup, trener Zadra: "Pretpostavili smo da će utakmica u početku biti teška, nije bilo lako igrati nakon dva teška gostovanja. To se osjetilo i dogovorili smo se da ćemo kroz obranu i skok probati doći do zraka. Ovu obranu koju smo pokazali je putokaz kako treba ići dalje. To me izuzetno veseli, što smo tako defanzivno bili dominantni, zabili smo iz tranzicije 18 poena, klupa je participirala, zadovoljni smo s igrom."

Mihailo Pavićević, trener Mornara-Barsko zlato: "Lijepo je biti u Zadru, čestitam na pobjedi domaćinu. Nismo bili spremni odgovoriti na igru Zadra, neke šanse smo imali u prvom poluvremenu, držali smo se dogovora u obrani i to je dalo rezultata. Postigli smo neke lake poene ispod koša, no realizacija napada je bila katastrofalna. Domaćin se razigrao, došao je u pobjedničku situaciju i rezultat je takav kakav je Mi smo dopustili 16 napadačkih skokova, 17 izgubljenih lopti, to je 33 ekstra napad, ne možete dobiti ni nižerazrednu momčad. Imamo dosta problema, još se tražimo u ritmu igre, nažalost ne vidim napretka, na vanjiskim lijnijama nismo agresivni i morat ćemo tražiti neka nova rješenja. Zajedno smo već mjesec dana, ne mogu nakon svake akcije zvati time out i objašnjavati svom treneru gdje treba ići pas, dogovorimo se što trebamo igrati a on odigra nešto sasvim drugo. Nije to nedostatak treninga."