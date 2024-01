VELIKA PROMJENA ZA MRVŠEVU TVRTKU Tvrtka seli u Split, moguća velika vijest oko preuzimanja vlasništva

Ova godina bit će po mnogočemu značajna za solinski Include Ivana Mrvoša, poduzetnika koji je našao svoje mjesto i na FORBES-ovoj listi 30 ispod 30. Tvrtka najpoznatija po pametnim klupama navršit će deset godina postojanja, promijenit će adresu, a vrlo vjerojatno i vlasnika piše Forbes Hrvatska.

Iako im ni godina koju smo nedavno ispratili nije bila loša, tvrtku Include Ivana Mrvoša u 2024. godini čekaju velike prekretnice. Samo što im na stol nije dospjelo službeno pismo namjere o preuzimanju, što bi podrazumijevalo i dokapitalizaciju, a tvrtka je ionako u movingu jer će svoju dugogodišnju adresu u Solinu u prvim mjesecima ove godine zamijeniti novom, splitskom.

O najpoznatijem hrvatskom proizvođaču pametnih klupa više se ne piše često kao prije. Mrvoš je u prvim danima karijere bio poduzetnički celebrity, a Forbes ga je uvrstio na svoju prestižnu listu 30 ispod 30. Onako mlad sa svojim inovativnim proizvodom krenuo je u osvajanje svijeta, a mediji su revno pratili svaki njegov korak. Devetnaestogodišnjak je uspio postaviti temelje poslovanja i zaista, distribuiranje klupa Steora koje se pune na sunčevu svjetlost te mogu poslužiti kao punjači pametnih telefona, romobila i ostalih suvremenih gadgeta, išlo je kao podmazano.

Doskora se pisalo kako su njegove pametne klupe u više od pedeset zemalja svijeta, a dospjele su i u mnoge hrvatske gradove koji su više ili manje vodili brigu o njima. Tako da sada u nekim mjestima razbijene i nefunkcionalne više izazivaju žaljenje nego udivljenje. Splasnuo je i entuzijazam medija, izvor senzacija su možda neki drugi klinci. Ipak, i bez budnog oka javnosti Include se nastavio razvijati.

Proširili fokus na neka nova rješenja

Krenuli su u nekom novom smjeru, fokus su proširili na neka druga rješenja za pametne gradove koja sada polako stječu prednost nad još uvijek popularnim proizvodom prvijencem koji je i proslavio startup. Ipak, ne ide baš sve prema planu piše Forbes Hrvatska.

“Include je 2023. godinu zatvorio s najvećim prihodima do sada, oko 1,3 milijuna eura. Iako je to pozitivno, lagao bih kad bih rekao da smo unutar tvrtke zadovoljni. Početkom godine vrijednosti projekata na kojima smo radili bila je iznimno visoka, no nažalost jedan dio je otkazan uslijed nepovoljne globalne situacije, a jedan dio se prelio na 2024. godinu.

Ono s čime svakako jesmo zadovoljni je činjenica da po prvi put u deset godina Steora klupe nisu naš najprodavaniji proizvod i da smo sve više prepoznati kao tvrtka koja nudi širok portfolio smart city rješenja, što na duge staze treba doprinijeti ubrzanom rastu prihoda”, osvrnuo se na lanjska postignuća osnivač i izvršni direktor Includea Ivan Mrvoš.

Najveće prihode lani su ostvarili na Aerys postajama za mjerenje kvalitete zraka, potom od Steora klupa. Bila je to tiha prekretnica u poslovanju. Terra spremnici otpada ostvarili su najmanje prihode od tri linije proizvoda, no dugoročno u njima u tvrtki vide najveći potencijal za rast.

“Znamo da naši globalni konkurenti u pametnim spremnicima otpada godišnje ostvaruju prihode u rangu od 10 pa čak i 20 milijuna eura, a tržište dodatno raste iz godine u godinu. Mi još nismo toliko prepoznati u spremnicima, posebice jer nam je 2023. bila prva godina u kojoj smo ih aktivno prodavali. Koliko je to tržište veliko najbolje govori činjenica da država Malta sada kupuje dvije tisuće spremnika procijenjene vrijednosti oko 15 milijuna eura i u zadnjem krugu javne nabave nalazimo se mi i jedan konkurent. Po svemu sudeći konkurent će osvojiti tender, ali svakako je pozitivno što smo ušli u uži odabir i što će ovakvih tendera biti sve više”, ističe za Forbes Hrvatska mladi inovator.

Mrvoš nikada nije skrivao negativne strane poslovanja, jer i to je sastavni dio biznisa. Lani su se kao i mnogi drugi suočili s nastavkom rasta cijena materijala i energenata, a sve im je veći izazov i pronalazak radne snage. Međutim, to su prevladali. Prošla je godina bila izazovna i zbog vanjskih utjecaja.

“Ekonomski i politički uvjeti zasigurno su utjecali na narudžbe, međutim to je nešto s čime se suočavamo još od samih početaka COVID pandemije. Već tada su pojedini klijenti budžete prenamijenili i fokusirali na druge aktivnosti, a aktualno stanje u svijetu nam zasigurno ne doprinosi rastu prodaje dinamikom kakvu očekujemo”, konstatirao je direktor Includea.

Tvrtki je godinama patila i profitabilnost, a cilj im je bio u prošloj godini i taj aspekt poslovanja dovesti u pozitivu

“Vjerovali smo da kroz 2023. godinu tvrtka može ponovno postati profitabilna i to se dogodio već u trećem kvartalu kada smo ostvarili pozitivnu EBITDA-u. Iako je još rano govoriti, jer godina je tek završila, ipak procjenjujemo kako će EBITDA u 2023. biti u plusu za oko 200 tisuća eura”, pohvalio se Mrvoš.

U razgovoru za Forbes Hrvatska otkrio je još jednu veliku vijest.

“Include je usmeno dobio ponudu za preuzimanje većinskog udjela tvrtke od strane jednog od postojećih suvlasnika i moguće je da uskoro primimo i službeno pismo namjere, a nakon čega bi se trebao dogoditi proces preuzimanja. Za sada ne mogu iznositi više informacija, no svakako, dođe li do tog preuzimanja, u planu je i dokapitalizacija tvrtke, što bi nam trebalo omogućiti snažniji rast, odnosno brže skaliranje poslovanja.”

Prema podacima u Sudskom registru, članovi društva su uz Mrvoša i Nuša Tomić, Ivana Balić, investicijski bankar Ratko Knežević, direktor varaždinskog Solvisa Stjepan Talan te ulagači FRC2 Croatia Partners i Include SPV1. Jedna od tvrtki Velike četvorke (eng. Big Four) prije tri godine procijenila je kako Include vrijedi oko 17,4 milijuna eura. Pitanje je hoće li doznati iznos transakcije, ali svakako će uskoro znati iz Forbes Hrvatska hoće li novi vlasnik biti onaj na kojeg sumnjaju.

Dotad će se u Includeu baviti poboljšanjem i optimizacijom proizvodnih procesa, kao što su to činili i lani. Sada je u tvrtki zaposleno tridesetak ljudi, a imaju i desetak vanjskih suradnika, što je proizišlo iz netom spomenute optimizacije operativnih troškova. Preuzimanje i dokapitalizacija omogućili bi pojačano ulaganje u prodaju i marketing.

“U ovome trenutku najveći izazov je kako što brže skalirati poslovanje, odnosno prodaju. Ulazimo u petu godinu od realizacije velike investicijske runde koja je iznosila oko 2,7 milijuna eura i investitori naravno očekuju da će se tempo ubrzati”, ističe Mrvoš.

Riječ je o drugom investicijskom krugu koji je Include pokrenula 2019. godine na platformi Funderbeam. Već u prvom danu kampanje prikupili su milijun eura, a tjedan dana kasnije prikupljeni iznos na platformi i od privatnih investitora i fondova rizičnog kapitala dosegao je 2,7 milijuna eura. U siječnju 2022. godine na toj je platformi tvrtka prikupila dodatnih 400 tisuća eura. Prema javno dostupnim podacima, tvrtka je dosad prikupila 3,4 milijuna eura kapitala.

Najveći 'uteg' tvrtke su dugi prodajni procesi, a njih je, kako kaže direktor tvrtke koja je poslovala s mnogim vladama, gotovo nemoguće skratiti u B2G (eng. Business to Government) segmentu poslovanja. Ti se rokovi produljuju čak i u odnosu na njihove procjene. No, vrijednosti pojedinačnih narudžbi iz godine u godinu sve je veća, a taj će se trend zasigurno nastaviti, ponajviše zahvaljujući novim proizvodima u portfelju, smatra direktor Includea koji zasad ne namjerava razvijati nova rješenja.

“Ciljevi za 2024. godinu su ambiciozni. U prvom kvartalu čeka nas preseljenje na novu lokaciju koja će osigurati više prostora za proizvodnju i skladište, a tijekom godine se nadamo realizaciji barem jednog aktivnog projekta čija vrijednost je veća od milijun eura”, zaključuje Mrvoš pred kojim je uzbudljiva godina.