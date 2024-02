Velika promjena u banci zbunila građane

Odluka o ukidanju fizičkog tokena iznenadila je građane koji nemaju ili ne koriste pametne telefone i aplikacije, to su prije svega stariji građani i oni koji su do sada koristili jedino uslugu e-zaba na računalima. Njima u tom slučaju preostaje samo odlazak do poslovnice kako bi platili račune ili dobili uvid o transakcijama.

Banka je stoga odredila vrijeme prilagodbe od 16. veljače do 15. svibnja 2024. godine. Do tog datuma bit će i dalje moguće koristiti fizički token, ali u suženom opsegu, doznaje Dnevnik.hr iz Zagrebačke banke.

To znači da ćete moći pristupiti svom računu e-zaba na računalu i platiti račune i režije te ćete se moći identificirati radi pristupa sustavu e-Građani.

Više neće biti moguće fizičkim tokenom potvrditi plaćanja karticama preko interneta u web-trgovini. Ta vrsta potvrde ukida se i radi sigurnosti kupovine preko interneta, a odnosi se samo na fizički token.

Kako zadržati fizički token?

Fizički token moći ćete koristiti i dalje. Za to je potrebno u roku od 16. veljače do 15. svibnja 2024. godine doći u poslovnicu Zagrebačke banke i potpisati Sporazum o nastavku korištenja fizičkog tokena, što će vam tada biti omogućeno, kako kažu, do daljnjega.

Iz banke dodaju i kako klijentima koji su prethodno koristili fizički token nude mogućnost besplatnog ugovaranja mobilnog tokena, a za to se mogu obratiti bankarima u poslovnici.

Više informacija o prednostima korištenja m-tokena, kao i sve dodatne informacije o prelasku, klijenti mogu pronaći na službenoj web-stranici Zagrebačke banke.