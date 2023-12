Velika nada Njemačke na meti HNS-a i Hajduka: "Pokazali su interes, bilo je kontakata"

U subotu u 13 sati na programu je finale Svjetskog prvenstva U-17, koje se igra u Indoneziji, a sastaju se Njemačka i Francuska. U njemačkoj momčadi s velikim uspjehom nastupa Robert Ramšak, napadač slovensko-hrvatskih korijena.

Uoči finala njegov otac Kristijan dao je intervju za GOL.hr.

„Nemojte me samo i vi prevesti u Hrvata. Vidim da me u Hrvatskoj već neki tako oslovljavaju, ha, ha, ha…“, rekao je sugovornik, koji nije Hrvat, ali jest hrvatski zet.

Riječ je o ocu mladog Bayernovog napadača i njemačkog U-17 reprezentativca Roberta Ramšaka, koji bi sutra trebao upisati nastup u finalu Svjetskog prvenstva koje se igra u indonezijskom Surakartu, poznatijem kao Solo.

Bodrio Vatrene u Katru

„Mislim da bi moglo biti nešto od njega. Treneri kažu da je prilično talentiran“, skromno je tada kazao kolegi i dodao da mu sina pozivaju u njemačku reprezentaciju.

Godinu dana poslije Robert je dospio do finala Svjetskog prvenstva, a već se i okitio europskim zlatom u lipnju u Mađarskoj.

Stroj je za golove, postiže ih kao na traci, i u Bayernu i u njemačkoj reprezentaciji. Na Euru je s četiri pogotka podijelio Zlatnu kopačku s kolegom iz reprezentacije Parisom Brunnerom te Španjolcima Marcom Guiuom i Lamineom Yamalom, koji je u međuvremenu postao velika Barcina zvijezda.

Priprema za finale SP-a s Francuskom

Sreća da je kolega Boban uzeo Kristijanov broj telefona jer sin mu Robert postaje sve veća priča i jasno da je iznimno zanimljiv, i to iz više razloga.

„Evo, kod nas je u Indoneziji sada 11 navečer. Robert je prije sat vremena otišao u krevet. Malo smo prošetali i popričali nakon večere. Osjeća se mirno i samouvjereno. Nema nikakve nervoze i stresa, potpuno je opušten. Njemačka momčad svjesna je svoje kvalitete i mirno čeka utakmicu. Nadamo se da će opet pobijediti Francuze“, priča Kristijan i dodaje da je na nogama cijela Njemačka, koja je prilično isfrustrirana i izmučena posljednjim posrtajima njemačkih nacionalnih selekcija, posebice seniora, koji nižu poraze kamo god se pojave.

"Finale Svjetskog U-17 prvenstva gledat će cijela Njemačka"

Konačno se pojavila generacija koja je osvjetlala obraz Nijemcima i koja bi u narednim godinama mogla vratiti Elf u svjetski vrh.

„Finale će biti udarni događaj dana, pa i tjedna. Ide izravan prijenos na televiziji i prognoze su da će utakmicu gledati jako puno ljudi. Čujem da u Solo stižu brojne poznate face njemačkog i svjetskog nogometa“, priča Kristijan, koji je inače iz Maribora, a supruga Dragica je Hrvatica, piše GOL.hr.

"HNS nas je kontaktirao, ali..."

No ipak, jednog dana… Vatrenima nasušno treba rasni centarfor. Dobro, možda se na kraju odlučite za Sloveniju.

„A tko zna što donosi budućnost, to nitko od nas ne zna. Ne isključujem ništa.“

Jesu li vas kontaktirali iz HNS-a?

„Jesu, ali nismo ništa dogovorili. Prerano je za bilo kakve dogovore. Sada nam je u mislima samo Njemačka. Roberta su svojevremeno zvali da igra za reprezentaciju hrvatske dijaspore. Meni to nije bilo to jer to nije državna vrsta. Rekao sam mu da radije igra za pravu reprezentaciju. Neka se izbori za mjesto u momčadi države koja ima preko 80 milijuna stanovnika. A u budućnosti će biti kako će dragi Bog dati. Tko to može znati.“

Kaže da je Robert kapetan U-19 momčadi Bayerna, a tek je nedavno napunio 17 godina.

„Mislim da to nešto govori. Uvijek igra sa starijima. I sada je među mlađima u reprezentaciji. U tom godištu puno znači pola godine. On fizički još treba sazrjeti. Tek za dvije-tri godine, bit će fizički top. Njegova prava pozicija je devetka. To igra u Bayernu, dok u reprezentaciji pokriva više pozicija. Od desetke pa nadalje. Čak ga znaju staviti i na šesticu“

Kontakti s Hajdukom

U hrvatskim medijima pisalo se da Hajduk želi dovesti Roberta. Je li to istina?

„Jest, bilo je kontakata. Ne osobno, već preko našeg menadžera Đure Božanovića. Gledajte, Robert je sad u Bayernu i treba vidjeti što će mu ponuditi.“

Bayern je veliki klub, konkurencija je golema, teško se dolazi do minutaže u seniorima.

„Svjesni smo toga, znamo da nije lako probiti se u prvu momčad Bayerna, ali imamo dobar status i vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Njemački mediji uspoređuju Roberta s Thomasom Müllerom. I po stilu igre i po tome što su obojica Bayernova djeca. Kamo sreće da i Robert napravi takdvu karijeru.“