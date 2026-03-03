VELIKA FOTOGALERIJA Mladi pijanisti iz cijelog svijeta oduševili Split!

Prvo izdanje Međunarodnog pijanističkog natjecanja u Splitu, u organizaciji Hrvatskog doma Split, održano je tijekom tri dana i kroz tri natjecateljske etape, a završilo je svečanim koncertom finalista u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića, koja je bila ispunjena publikom.

U Split su pristigli mladi pijanisti iz Japana, Južne Koreje, Bugarske, Bjelorusije, Slovenije, Srbije, Tajvana, Kine, Albanije, Azerbajdžana, Hrvatske, Španjolske, Gruzije, Njemačke, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Bosne i Hercegovine, Turske, Mađarske, Australije i Rusije, čime je grad ovih dana postao mjesto susreta iznimnih mladih glazbenika iz cijeloga svijeta.

Umjetnička ravnateljica festivala i ravnateljica Hrvatskog doma Split, Vanesa Kleva, koja je bila članica na desetke međunarodnih žirija, istaknula je da je razina izvođača na natjecanju bila iznimno visoka. Među sudionicima našla su se i već etablirana pijanistička imena, mnogi od njih laureati velikih svjetskih natjecanja.

Vanesa Kleva ovo natjecanje smatra izvrsnom prilikom za pozicioniranje Splita na svjetskoj glazbenoj i pijanističkoj sceni.

Natjecanje je održano pod pokroviteljstvom Grada Splita, koji prepoznaje važnost ovakvih događanja za razvoj klasične glazbe i publike, a finaliste je svojim dolaskom podržao i dogradonačelnik Ivo Bilić.

Muzikologinja Petra Crnčević istaknula je iznimnu razinu finalista: prvu nagradu osvojila je Anna Linkova, čiji snažan, gotovo perkuzivni pristup instrumentu izranja u osobnoj energiji i pjevnoj interpretaciji. Druga nagrada pripala je Yui Higashijimi, koja je svojom tehničkom virtuoznošću i izražajnom fleksibilnošću gradila uvjerljive glazbene cjeline. Treću nagradu osvojio je Roberto Rumenov, čije izvedbe spajaju tehničku sigurnost s lirskom jasnoćom i suverenom kontrolom složenih struktura, stvarajući dojmljivu glazbenu viziju.

Predsjednik stručnog žirija, svjetski priznati pijanist Peter Donohoe, istaknuo je kako su svi natjecatelji pokazali zavidnu razinu tehničke spremnosti i muzikalnosti.

Naglasio je da su mladi umjetnici bili iznimno kvalitetni, no da je žiri tražio „ono nešto više“ - osobnost, autentičnost i sposobnost istinske komunikacije s publikom.

"Nije dovoljno samo odsvirati note točno; važno je prenijeti smisao i emociju glazbe", poručio je.

Dodao je kako je odabir pobjednika uvijek izazovan i da u sebi nosi element rizika, jer publika i žiri ponekad prepoznaju različite kvalitete. Upravo zato posebno je pohvalio praksu da i publika glasuje za svog favorita, ocijenivši to vrijednim i zanimljivim doprinosom natjecanju.

Prvo izdanje natjecanja tako je potvrdilo visoku umjetničku razinu sudionika i otvorilo prostor za daljnji razvoj međunarodne pijanističke scene u Splitu.