VELIKA DRAMA I MISTERIOZAN SLUČAJ KOD HVARA Čovjek ispao iz broda, satima je plivao i tražio pomoć! Javio nam se skiper koji ga je spasio: "Vikao je i zapomagao..."

Jučer se na moru u blizini otoka Hvara dogodio neobičan i pomalo misteriozan događaj. Naime, kako je Dalmaciji Danas otkrio dalmatinski skiper M.Ž. neobičan događaj zbio se kod otočića Šćedra.

Naime, dugogodišnji i iskusni dalmatinski skiper sa svojom posadom je plovio prema spomenutom otoku i u jednom trenutku u moru ugledao je čovjeka koji je vikao, zapomagao i tražio pomoć. Skiper M.Ž. odmah je zaustavio brod i alarmirao je posadu koja je u rekordno brzom vremenu čovjeka izvukla iz mora.

"Čuli smo neobične glasove"

Skiper M.Ž. Dalmaciji Danas je otkrio sve detalje ove spasilačke akcije. Kako nam je rekao, čovjeka su vratili na kopno i tamo su ga dočekali djelatnici Hitne medicinske pomoći, ali i policija.

"Nešto prije 8 sati ujutro započeli smo plovidbu prema otoku Šćedru i negdje dvije milje kod spomenutog otoka čuli smo neobične glasove iz mora. Pogledao sam oko sebe i nisam primijetio nikakve brodove, a kada sam malo bolje pogledao u daljinu vidio sam čovjeka u moru. Došao sam mu bliže i moja ekipa i ja smo ga izvukli", otkrio je u početku za Dalmaciju Danas.

Tvrdi da je bio dehidriran i dezorijentiran. U početku nije odgovarao na njihova pitanja, ali se ubrzo nakon toga otvorio te im je sve kazao.

"U početku je bio dosta dehidriran, dezorijentiran i zbunjen i nije na prvu odgovarao na naša pitanja. Dali smo mu neki sok da malo dođe k sebi. Rekao nam je da ima 60 godina i da je iz Zagreba. Kaže da je s nekoliko prijatelja išao s brodicom loviti ribe i da je u nekom trenutku ispao iz plovila dok je pokušavao odvezati neki konop na brodu. Navodno je zapeo za taj konop i onda je ispao s broda", prepričava nam skiper uznemirujuće detalje s mora.

Satima je bio u moru

Čovjek kojeg su spasili rekao im je da je bio najmanje pet sati u moru. Pokušavao je plivati i tražio je brod iz kojeg je ispao, no nije ga uspio pronaći, a onda se izgubio.

"Kako nam je rekao, ispao je tijekom noći i otkrio je da je najmanje pet sati bio u moru, a to znači da je vjerojatno ispao oko 2 ili 3 ujutro. Vjerojatno su svi njegovi prijatelji spavali pa nisu primijetili da nije na brodu, a on se nije mogao vratiti na isti. Ne znam detalje o tom brodu, nisam ga vidio u neposrednoj blizini našeg broda... Taj dio mi nije jasan. Uglavnom, ja sam ga našao oko 8 sati i 15 minuta", veli za Dalmaciju Danas skiper.

Također, skiper tvrdi da su čovjeka odvezli do uvele Zavala, a tako su ga dočekali djelatnici Hitne medicinske pomoći i policije.

"Rekao nam je da se njegov brod zove 'Mia'. Malo mi je čudno što netko ranije nije vidio čovjeka koji pliva i traži pomoć. Vikao je i zapomagao, tražio je pomoć. No, očito ga nisu vidjeli iako je ispred nas prošlo nekoliko plovila. Ne znam, to je već za istraživanje. Mi smo mu pomogli, vratili smo ga na obalu i tamo su ga preuzeli djelatnici Hitne medicinske pomoći, a došla je i policija. Njima sam dao izjavu. U svakom slučaju, kada je čovjek došao do kopna, već tada je bio u vrlo dobrom stanju i bio je svjestan cijele situacije i okruženja u kojem se nalazi", zaključio je za Dalmaciju Danas dalmatinski skiper.

Policija za Dalmaciju Danas: "Nisu ostvareni elementi kaznenog djela"

Dalmacija Danas je kontaktirala Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku i oni su nam potvrdili detalje ovog događaja.

"Jučer, 17. srpnja 2023. godine u jutarnjim satima kod otoka Šćedro djelatnik na brodu uočio je nepoznatu i vidno iscrpljenu mušku osobu u moru. Izvukao je muškarca na brod i doveo ga je do mjesta Zavale gdje mu je pružena liječnička pomoć", kazali su za Dalmaciju Danas iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Iz policije kažu da je muškarcu pružena liječnička pomoć te da se dogodio nesretni slučaju bez elemenata kaznenog djela.

"Utvrđen je njegov identitet i obavljen je s njim razgovor. Naveo je kako je tijekom jutra upao u more s broda na kojem se nalazio i da je nekoliko sati bio u moru. Pružena mu je liječnička pomoć i prevezen je u bolnicu. O događaju smo obavijestili Lučku kapetaniju i Centar za traganje i spašavanje na moru. Prema utvrđenim činjenicama u događaju nisu ostvareni elementi kaznenog djela i radi se o nesretnom slučaju", naveli su na kraju iz PU splitsko-dalmatinske.