Večerašnjim koncertom u Dvorani Ive Tijardovića završava Zimski festival klasike

Večerašnjim koncertom u dvorani Ive Tijardovića, Hrvatski dom Split svečano zatvara ovogodišnji Zimski festival klasike, manifestaciju koja je tijekom proteklih dana splitskoj publici donijela vrhunske umjetnike i nezaboravne glazbene doživljaje.

Festival će zaključiti istaknuti međunarodni umjetnici: Alissa Margulis (violina), Gareth Lubbe (viola), Thorleif Thedéen (violončelo), Andreas Frölich (klavir).

Program večeri obuhvaća djela triju skladateljskih osobnosti različitih stilskih poetika – Wolfgang Amadeus Mozart, Joaquín Turina i Astor Piazzolla – čime će se publici ponuditi putovanje od bečke klasične elegancije, preko španjolskog kolorita, do strastvenih argentinskih ritmova.

Posebno uzbuđenje među publikom izaziva povratak violinistice Alisse Margulis, umjetnice koju splitska publika iznimno voli zbog njezine izražajnosti, topline tona i snažne emocionalne prisutnosti na pozornici. Rođena u Njemačkoj u obitelji ruskih glazbenika, Margulis je već sa sedam godina imala prvi javni nastup, a školovala se kod uglednih pedagoga poput Zakhara Brona, Augustina Dumaya i Pavela Vernikova. Dobitnica je brojnih međunarodnih priznanja.

Tijekom proteklog tjedna Zimski festival klasike u dvorani Ive Tijardovića donio je publici pet izvanrednih koncerata i transformirao zimsko, uspavano kulturno razdoblje u Splitu u bogat glazbeni tjedan pun međunarodnih interpretativnih autoriteta. Uz večerašnji nastup MozArte Piano Quarteta, u sklopu festivala nastupili su i Peter Donohoe, svjetski priznat pijanist koji je publici priredio programski zaokružen hommage Balansu između Chopina, Rahmanjinova i Busonija; Zagrebački kvartet saksofona, vrhunski ansambl čiji su programi obuhvatili djela od Baroka do suvremenosti; te inovativni European Guitar Quartet, čiji članovi svojim izvedbama spajaju klasiku s tangom, rockom i world musicom.

Također su se publici predstavili istaknuti hrvatski i međunarodni glazbenici u komornim sastavima, uključujući Marija Pavlović u kombinaciji s Nino Gvetadze i Justus Grimm, s djelima Beethovena i Brahmsa, čime je ovaj festival potvrdio svoj status događanja koje publici pruža umjetnički autentično i stilski raznovrsno iskustvo.

I dok se posljednji tonovi večerašnjeg koncerta budu gasili pod svodom dvorane, ostat će osjećaj da je glazba i ove zime bila najsnažnije svjetlo koje grije grad.