Večeras u Sinju počinje 6. Jesenjarenje: Predavanjem o suhozidnoj baštini počinje 6. Jesenjarenje

Diskurzivni program “Jesenjarenje’’ suradnički je projekt udruge Sinjski kulturni urbani pokret i Galerije Sikirica (od 2022. Gradska Galerija Sikirica). Cilj projekta jest približiti publici određena kompleksna pitanja i aktualnu društvenu problematiku kroz različite forme - izložbe, filmove, predavanja znanstvenika, gostovanja književnika, filmske projekcije.

Ovogodišnje, šesto izdanje Jesenjarenja, objedinjeno temom “Pouke nasljeđa”, usmjerava pogled prema onome što baštinimo — kulturno-povijesnom, arhitektonskom i graditeljskom nasljeđu, ali i onom osobnom, prirodnom i društvenom. Kroz različite formate, od predstavljanja knjiga i predavanja do filmskih projekcija i izložbe, program predstavlja nasljeđe kao zajednički resurs koji oblikuje identitet prostora i zajednice, ali i kao poticaj za razumijevanje sadašnjosti te promišljanje budućnosti.

U srijedu, 19. studenoga 2025., s početkom u 19 sati, u Rodilištu kulture održat će se predavanje i predstavljanje knjige Vodič kroz suhozidnu baštinu Šibensko-kninske županije, čiji je autor Jadran Kale, jedan od vodećih stručnjaka za suhozidnu baštinu jadranske Hrvatske, koju već desetljećima proučava i dokumentira kroz znanstvene članke i stručne publikacije.

Vodič geografski obuhvaća područje od Kornata do Dinare, kronološki se proteže od prapovijesnih gradnji do Spomen-parka suhozidnih križeva i novijih primjera, a tematski zahvaća sve od međa i vodenih struktura do ratova, razvoja i suvremene prakse. Namijenjen je širokom krugu korisnika – od školske djece i umjetnika do poljoprivrednika i konzervatora. Na 111 stranica A4 formata ilustriran je s dvjestotinjak fotografija, kronološkom lentom i zemljovidom 60 uključenih lokaliteta. Knjiga je objavljena u nakladi Muzeja Grada Šibenika.

Jadran Kale je etnolog iz Šibenika, kustos Muzeja grada Šibenika i profesor na Sveučilištu u Zadru. Na poluotoku Srima, između Vodica i Šibenika, već 15 godina vodi proljetnu „suhozidarsku gradionicu“. Godine 1998. pokrenuo je upise suhozidnih građevina u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, u koji je do danas uvršteno više vrijednih lokaliteta. Također je pokretač domene Suhozid.hr , koju uređuje arhitekt Filip Šrajer, doktorirani istraživač suhozidne baštine i jedan od recenzenata Vodiča kroz suhozidnu baštinu Šibensko-kninske županije.

U nastavku pogledajte što nam sve donosi ovogodišnje izdanje programa, a više informacija možete potražiti na stranici udruge SKUP .

PROGRAM 6. JESENJARENJA

srijeda 19. 11. 2025. /19 h

@ Rodilište kulture

Jadran Kale — predavanje i predstavljanje publikacije: Vodič kroz suhozidnu baštinu Šibensko-kninske županije

petak 21. 11. 2025. /19 h

@ Rodilište kulture

Nataša Bodrožić & Nikola Križanac —

predstavljanje publikacije: (Ne) vjeruj pripovjedaču. Slučaj Dječjeg lječilišta u Krvavici

utorak 25. 11. 2025. / 19 h

@ Rodilište kulture

projekcija filma:

Ljubav, smrt i njemačke marke, dokumentarni, Njemačka, 2022.

srijeda 3. 12. 2025. / 19 h

@ Rodilište kulture

Predstavljanje edukativne publikacije za djecu:

Vedrana Premuž Đipalo — Baština oko nas

srijeda 10. 12. 2025. / 19 h

@ Rodilište kulture

predavanje: Boško Picula —

Hrvatski film u 20. stoljeću: između publike i politike

petak 12. 12. 2025. / 19 h

@ Gradska galerija Sikirica

Promocija kataloga „Putovima Stipe Sikirice“

subota 13. 12. 2025. / 19 h

@ Rodilište kulture

Razgovor o knjizi: Želimir Periš — Mladenka kostonoga

Moderira: Tanja Mravak

utorak 16. 12. 2025. / 19 h

Ivan Alduk — Žarko Dražojević i utvrda Nutjak na Cetini

četvrtak 18. 12. 2025. / 19 h

@ Gradska galerija Sikirica

Izložba: Boro i njegov Sinj

subota 20. 12. 2025. / 21:30 h

@ Rodilište kulture

Ajmo u Rodilište! — svira VEJA

Program Jesenjarenje 6 realiziran je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Sinja i dioničkog društva Adriatic Croatia International Club. Jesnjarenje je dio SKUP-ova programa ‘Kultura u zaleđu’ koji se financira iz sredstava podrške Zaklade ‘Kultura nova’ za razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata.