VEČERAS IGRA SAMO ZLATO! Hrvatska - Španjolska u 20 sati i 15 minuta za najbolju europsku reprezentaciju

Zaveslaj po zaveslaj, gol po gol, pobjeda po pobjeda i eto nas u finalu Europskog prvenstva u vaterpolu.

Nakon Dubrovnika, u Zagrebu smo igrali dvije utakmice, u četvrtfinalu dobili Grke, u polufinalu Mađare, i sad opet na Španjolce. Mogli smo u drugi krug kao prvoplasirani, imati lakši put do finala, ali to smo već na neki način preboljeli, okrenuli se novom odličju.

Zlato, svakako to svim srcem želimo u posljednjem meču na ovom turniru, a uoči Svjetskog prvenstva u Dohi koje stiže uskoro, točnije već s prvim danima mjeseca veljače. Hrvatska tamo stiže kao finalist Europskog prvenstva, želimo vjerovati i kao Europski prvaci.

Zato moramo večeras pobijediti Španjolsku. Riječ, dvije o njima. Šest puta smo ih dobili na EP-u, jednom je bilo neodlučeno, dakle statistika je na našoj strani. Većina igrača je iz Barcelonete, jednog od vodećih europskih klubova. Reprezentacija Španjolske trostruki je svjetski prvak, jednom olimpijski pobjednik, ali europsko zlato od 1991. još nisu "ugrizli". Baš kao mi u rukometu. Na tron su se penjali šest puta, ali zasjali kao najbolji zadnjih desetljeća - nisu nikada. U Splitu su 2022. bili brončani.

Nije u pitanju samo europsko zlato već i direktan plasman na Olimpijske igre

Hrvatska reprezentacija broji zlatne dane. Igra se u Hrvatskoj pred domaćim navijačima, gorio je Gruž, a gori i plivalište uz Savu, dobili smo Grke i Mađare, nastavljamo prema zlatu. Sve je dobro, naši momci, izbornik, Savez, sve stoji čvrsto kao "stina". Tucak dobar, staložen, dobro vodi utakmice, Jure Marelja i ostali pomoćnici na visini zadatka. Naš Renco je tamo. Voljeli bi samo igrača više bolje realizirati. Na posljednjoj utakmici približili smo se dobitnom 50% učinku. To ili više i opet smo prvaci. Samo to nam nedostaje do savršenstva. Marko Bijač će kapetanski braniti hrvatska vrata, zabijati Marinić Kragić, Fatović, Burić, Vukičević, Butić i drugi.

Bit će to još jedna fešta Hrvatskog sporta, vjerujemo u to jer dišemo za novo zlato.

Nije u pitanju samo europsko zlato već i direktan plasman na Olimpijske igre u Parizu 2024. jer kao prvaci Starog kontinenta ne moramo u kvalifikacije.

Iskoristit ćemo riječi s početka turnira našeg izbornika Ivice Tucka:

"Nismo još ništa napravili, tek smo na početku!"

Neka s tom mišlju hrvatske glave večeras skoče u bazen po zlatnu medalju. I bit će naša. Sretno Barakude od 20 sati i 15 minuta.