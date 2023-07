Vatroslav ponovno opleo po Valentini: "Ona je već odavno poželjela drugog"

Tijan je dodao i da ne traži novu ljubav, ali da su sve mogućnosti otvorene. - Nema pauze, ali nema ni forsiranja, sve opcije su 'pod stolom' - napisao je. Vatroslav je rekao i da Valentini želi svu sreću te da ako mu bude dosadno, da postoji mogućnost da se prijavi u show 'Ljubav je na selu'.

Nakon što su javnost obavijestili da se razvode, Valentina i Vatroslav Tijan, kandidati devete sezone 'Ljubav je na selu' ne prestaju s prepucavanjima na društvenim mrežama. Kako piše 24 sata, Vatroslav se ponovno oglasio i odgovarao na pitanja pratitelja koje je zanimalo hoće li se pomiriti s Valentinom.

- Ne, ona je već odavno poželjela drugog - napisao je Vatroslav na pitanje o tome osjeća li još nešto prema njoj te otkrio da nema mogućnosti da ponovno budu zajedno: 'Nema mogućnosti'. Tijan je dodao i da ne traži novu ljubav, ali da su sve mogućnosti otvorene.

- Nema pauze, ali nema ni forsiranja, sve opcije su 'pod stolom' - napisao je.

Vatroslav je rekao i da Valentini želi svu sreću te da ako mu bude dosadno, da postoji mogućnost da se prijavi u show 'Ljubav je na selu'.

Podsjetimo, Valentina i Vatroslav su se upoznali u devetoj sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Vjenčali su se krajem srpnja 2019. u Ražancu i imaju dvoje djece. Valentina je u travnju otkrila da se razvodi od Vatroslava te da već dvije godine ne funkcioniraju kao partneri.

- Vatroslav je taj koji je prestao imati odnose sa mnom i već godinu i pol ili dvije govorio javno da je rastavljen i mene zvao bivšom ženom. Rastavu sam podnijela ja kada sam shvatila da on jednostavno nije zainteresiran da budemo zajedno i da od toga više ne može biti ništa", iskreno nam je ispričala Valentina koja je papire za razvod predala još prije Božića prošle godine. Odmah je zatražila i samostalnu roditeljsku skrb – rekla nam je.

Nakon toga o svemu je progovorila i za RTL.

- Više od dvije godine govorio mi je da idem. Da vodim i djecu i da odlazim. Odjednom se za njih bori. S obzirom na tu njegovu priču koju je skroz promijenio, a prije nekoliko je mjeseci na sve pristao, ne mogu vjerovati. Samo je rekao da želi razvod i tu i tamo viđati djecu. Sve smo sporazumno dogovorili - rekla je tada te dodala da je opet promijenio mišljenje.

Valentina ne krije kako svog, još uvijek supruga, više ne podnosi.

- Ostavio me bez svega, a onda izjavljuje da ja želim luksuz. Što ga je briga ako želim? On je znao otpočetka kakva sam ja i što želim. On je govorio da ima novaca, hvalio se vilom, a zapravo nema ništa - rekla je. Par je neko vrijeme i živio skupa i to na način da je ona bila u obiteljskoj kući, a u on u kontejneru pored.

- Čekam već neko vrijeme da uselim u drugi stan. U jedne nove zgrade, ali ako se to ne dogodi, u planu imam kupnju ili najam. Čekaju se dozvole i to bi trebalo biti gotovo kroz mjesec dana. Želim se što prije maknuti od njega. Tu su i djeca, nisam sama. Sad su u vrtiću, ja imam posao. Puno bi mi otežalo da idem u drugi grad. Tu smo teško dobili vrtić i puno bi bilo komplikacija - objasnila je Valentina i dodala:

- Ne znam kako nisam na vrijeme shvatila kakav je. Neki su me upozoravali, ali ja sam se zaljubila. U braku smo četiri godine i nema šanse da se pomirimo. Nakon toliko svega, i grubih riječi i ponižavanja i svega. No, pokušavala sam dvije godine. Otkad se mali rodio, nemamo nikakve veze jedan s drugim. Donedavno smo živjeli kao cimeri. Bilo mi je teško to prekinuti, prvenstveno zbog djece - zaključila je tada.