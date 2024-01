Vatrogasce dočekao jeziv prizor smrskanog Fiata Brava u kojem je bilo zarobljeno pet osoba: "Čuo se samo jeziv muk. Djevojci nije bilo spasa"

Kad su jučer malo prije 19 sati sisački vatrogasci primili poziv za intervenciju kod Starog mosta u Lađarskoj ulici u Sisku, dočekao ih je jeziv prizor smrskanog Fiata Brava u kojem je bilo zarobljeno pet osoba. Svaka intervencija im je izazov i nikad ne znaju što ih čeka, ali kad se približavaju vozilu iz kojeg se ne čuje ništa, kao što je to bilo sinoć, obuzme ih jeza.

Poziv u pomoć, kako je Jutarnji list uspio doznati, odaslao je muškarac koji je sjedio na mjestu suvozača tik do poginule vozačice A. B. (30), majke jednog djeteta.

- Dolaskom do smrskanog auta iznutra se ništa nije čulo, a bio je pun osoba. Unutar vozila bio je totalni muk. U koordinaciji s djelatnicima Hitne pomoći krenuli smo sa spašavanjem. Rezali smo lim te ih izvlačili jednog po jednog, odnosno kako su liječnici odredili stupanj hitnosti nakon prvotnog pregleda unesrećenih jer je bilo životno ugroženih.

Muškarac na suvozačevu mjestu je bio pri sebi, ali u totalnom šoku i prikliješten tako da uopće ne znam kako je uspio pronaći mobitel i smoći snage nazvati pravi broj. Pazili smo na sve prilikom izvlačenja da nekoga ne bismo dodatno učinili invalidom. Nažalost, za djevojku koja je vozila nije bilo spasa - rekao je za Jutarnji list Josip Silaj, voditelj smjene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Sisak, koji je prvi s kolegama stigao na mjesto užasa.

Iako se tijekom vatrogasne karijere nagledao svakakvih scena, svaka intervencija u kojoj netko izgubi život usiječe mu se u pamćenje.

- Te ljude koje spašavamo ili, nažalost, samo izvlačimo njihova tijela, vidimo tek možda nekoliko minuta u životu. Ali, njihova lica i sve ono što nas u tom trenutku preplavi dok hladne glave pokušavamo pribrano i na najbolji mogući način odraditi intervenciju, na kraju ponesemo kući i naknadno proživljavamo - dodao je Silaj, navodeći da prema zatečenom stanju, kad su pristigli na mjesto intervencije, sigurnosni pojas je imao jedino suvozač.

Četvero hitno prebačeno u bolnicu

I dok je tijelo preminule 30-godišnje vozačice prevezeno na Odjel patologije sisačke Opće bolnice "Dr. Ivo Pedišić", njezina prijateljica i trojica prijatelja prevezeni su u bolnicu s teškim ozljedama. Najstarijem 41-godišnjaku i najmlađem 19-godišnjaku ozljede su okvalificirane kao teže, a za živote 30-godišnjaka i 20-godišnjakinje sisački se liječnici intenzivno bore jer on ima krvarenje u mozgu, a ona ozljede lica i prsnog koša.

Na mjestu nesreće do kasno sinoć trajao je policijski očevid. Iz PU sisačko-moslavačke kažu kako je očevidom utvrđeno da je do nesreće došlo oko 18.50 sati kada je 30-godišnjakinja upravljala vozilom sisačkih oznaka te je nakon pretjecanja, a zbog neprilagođene brzine kretanja, sišla s kolnika, udarila u prometni znak, potom se vratila na kolnik i prešla na suprotni prometni trak gdje se zabila u betonski most.

Neki od poznanika preminule žene uvjeravaju nas da ona nije bila divlji vozač, nego itekako oprezan.

- Naša A. ne bi sjela za volan s glavom u torbi jer zna da je doma čeka dijete. Ona je vrlo brižna osoba i svašta je prošla u životu. Dušebrižnici sad iz zlobe komentiraju svašta i tako je nebitno jesu li se vraćali s nekog druženja i roštilja. Sigurno nije željela odvesti sebe u smrt i ugroziti živote svojih prijatelja. Cesta je bila skliska. Treba imati na umu da je njezino dijete školske dobi i da će sve gadarije koje se pišu o njezinoj majci ona jednoga dana čitati - odrješito je za Jutarnji rekla prijateljica preminule žene.