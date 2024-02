Varaždin se opet rugao Hajduku pa ekspresno obrisao objavu

Varaždin i Hajduk remizirali su rezultatom 1:1 u utakmici 24. kola SuperSport HNL-a. Gol za vodstvo Varaždina zabio je Domagoj Drožđek u 40. minuti, a izjednačio je Niko Sigur u 66. minuti. Varaždin je od 51. minute bio s igračem manje jer je Marko Dabro dobio drugi žuti karton.

U zapisniku se nakon utakmice pojavio zanimljiv detalj. U rubrici Zapažanje delegata Roberta Balena iz Zagreba našao se sljedeći upis: "Predstavnik Hajduka, g. Stjepan Badrov, nakon utakmice uložio je usmeni prigovor da lopte za igru nisu bile dovoljno napumpane te su se u nekoliko navrata morale zamijeniti."

Oglasio se i Hajduk

Igrači Hajduka su se nekoliko puta tijekom utakmice žalili na to da lopte nisu dovoljno napumpane, a sada je isto učinio i predstavnik kluba. Tek preostaje za vidjeti hoće li Varaždin za to biti nekako sankcioniran. Nakon utakmice Varaždin je odgovorio Hajduku narugavši mu se, a na današnjoj konferenciji za medije pred sutrašnji okršaj ova dva kluba u SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu, izjavu je dao Božo Pavković, glasnogovornik Hajduka, piše Index.

"Desetak igrača na zagrijavanju uoči utakmice prijavilo je tim menadžeru Stjepanu Badrovu da lopte nisu dovoljno napumpane. On je to odmah rekao četvrtom sucu Anti Čulini, na što je on rekao da su lopte tehnički ispravne. Kasnije smo vidjeli u igri da je glavni sudac Fran Jović jednu loptu izbacio jer je tehnički neispravna. Stekao se dojam da smo poslije utakmice to potencirali, ali to je bilo prije početka susreta", poručio je Pavković.

Nova reakcija Varaždina

Sada je stigla nova reakcija iz Varaždina. Na svojoj službenoj Facebook stranici objavili su pjesmu Pumpaj, pokojnog Damira Mihanovića Ćubija, uz opis: "Saga o loptama se nastavlja..." Ipak, nakon samo dvadesetak minuta objava je nestala s Facebooka, a sve su uspjeli zabilježiti iz Indexa.

