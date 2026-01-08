Vakula: "Zagreb je hladniji od Grenlanda. Stiže nam opasna pojava"

Globalna atmosferska cirkulacija ove je zime drukčija nego prošlih godina, što se odražava i na vremenske prilike u Hrvatskoj, rekao je glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula gostujući u središnjem Dnevniku HRT-a.

"Globalna cirkulacija ove zime je drukčija nego prošlih zima. Akademik Mirko Orlić mi je nedavno rekao da je na Grenlandu već nekoliko dana toplije nego u Zagrebu. Tamo su temperature i do 10 stupnjeva, a uobičajeno su tamo puno niže temperature", rekao je Zoran Vakula, dodajući da je globalna cirkulacija ove zime hladniji zrak povukla prema Europi, a ne prema Kanadi i Sjevernoj Americi.Istaknuo je da je u Hrvatsku došao prilično hladan zrak, ali je podsjetio da je početak godine bio iznadprosječno topao. "Kada se sve zbroji, prvih sedam dana je u granicama prosjeka i nešto malo niža temperatura u kontinentalnim krajevima Hrvatske", kazao je.

Prema njegovim riječima, u sljedećih sedam dana slijedi osjetnije zahlađenje, osobito na kopnu. "Bit će dosta hladno, pogotovo na kopnu, imat ćemo sličnu situaciju kao i u prosincu. Na Jadranu toplije, a na kontinentu hladnoća", istaknuo je.

Vakula je upozorio i na pojavu ledene kiše te pojasnio kako nastaje. "Ledena kiša nastaje zbog zatopljavanja po visini, a pri tlu je još uvijek hladno. Kapljice padaju na hladnu podlogu i stvara se poledica", rekao je, naglasivši da je riječ o opasnoj pojavi. "Taj tanki sloj leda opasan je i u prometu. Ne samo za vozače, nego i za pješake", dodao je.

"Promjene postoje, neprijeporne su"

Govoreći o temperaturnim trendovima i sve toplijim zimama, istaknuo je kako je zatopljenje izraženije ljeti nego u hladnom dijelu godine. "Nije to neobično, ali je definitivno rjeđe. Nisu tako izražene hladnoće kao što su bile nekad", rekao je.

Podsjetio je i da je najveća visina snijega zabilježena 2018. godine, unatoč globalnom zatopljenju. "Promjene postoje, neprijeporne su, ali ne isključuju povremena hladna razdoblja koja imamo i koja ćemo imati", poručio je.

Osvrćući se na dugoročne prognoze, Vakula je rekao da one nisu upućivale na veća odstupanja od prosjeka. "Dugoročne prognoze za ovu zimu nisu upućivale na neko veliko odstupanje od prosjeka, ali su upućivale na to da će svi mjeseci biti topliji od prosjeka", rekao je.

Dodao je kako još postoji nada da siječanj ponegdje bude hladniji od srednjih vrijednosti. "Ima nade da ovaj siječanj barem ponegdje bude čak niži od srednjaka, ali ne vidim veću vjerojatnost da će siječanj biti hladniji od prosjeka", istaknuo je.

Zaključno je rekao da je "zima u granicama prosječne, ali u zadnjih 30 godina, što je znatno toplije nego 30 godina prije toga". U sljedećem razdoblju, dodao je, "možemo očekivati hladnoću, povremene dvoznamenkaste minuse, pogotovo u noći s nedjelje na ponedjeljak".

Nakon toga, kaže, "slijedi zatopljenje, hladnija razdoblja i opet zatopljenje".