Uzinić o onima koji mole za čednost kod odijevanja žena: "Ženi je mjesto za stolom, ne oko njega"

Riječki nadbiskup Mate Uzinić u nedjelju je predvodio misu u Mošćeničkoj Dragi, gdje je u svojoj propovijedi otvoreno kritizirao molitvene skupove muškaraca koji svakog mjeseca u središtu Zagreba i drugim gradovima kleče i mole krunicu zagovarajući "čednosti u odijevanju", zabranu pobačaja te duhovni autoritet muškaraca u obitelji.

Kako je izvijestila Informativna katolička agencija (IKA), nadbiskup je upozorio da odnos prema ženama u Crkvi često nije na razini na kojoj bi trebao biti. Spomenuo je istraživanje provedeno u SAD-u o utjecaju kršćanske vjere na članove obitelji: "Ako je dijete u pitanju, tada su šanse 3,7% da će i drugi članovi obitelji to postati. Ukoliko je riječ o majci, postotak je 17%, a ako otac postane kršćanin, tada je postotak čak 93%".

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

- Polazeći od te činjenice, koliko je važno mjesto i uloga oca u obitelji u kršćanskom smislu, neki smatraju da je najvažnije probuditi muškarca - rekao je Uzinić te istaknuo da je na tome tragu i tzv. muška krunica.

- Tu krunicu mole muškarci na središnjem zagrebačkom trgu, a između ostalih nakana moli se za muškarce da postanu duhovni autoriteti u obitelji ‘koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru - dodao je nadbiskup te odmah nastavio:

- Kada se tome doda nakana za život u predbračnoj čistoći te čednost u odijevanju (gdje se najčešće misli na žene) i ponašanju i obnovu katoličkih brakova, može se stvoriti zaključak da taj pokret u sebi ima intenciju da se ženama i muškarcima u Crkvi i društvu dadu tradicionalne uloge koje su imali i prije. To su uloge – da žena bude oko stola, a muškarac za stolom. Ako se to razumije tako, a može se razumjeti, jer postoje određeni elementi, onda se razumije i zašto se u javnosti stvara dosta veliki otpor na takva nastojanja jer se to smatra nešto čime se želi ugroziti sekularnost i pluralnost društva i zapravo mogu se ugroziti neka ženska prava i postignuća koja su dostignuta u našem vremenu - pojasnio je Uzinić.

U nastavku je nadbiskup postavio pitanje: "Što Isus o svemu tome misli?"

Odgovor je, kako je rekao, "nudi današnji evanđeoski ulomak u kojemu Isus poručuje da je ženi mjesto ne samo oko stola, nego i za stolom, da joj je mjesto među njegovim učenicima i uz to, kako kaže u današnjem evanđeoskom ulomku, da je Marija, koja je razliku od Marte učinila upravo to, učinila bolji izbor! Nije nevažno to čitati iz perspektive u kojoj Isus cijeni taj Martin rad, ali mu je više stalo da i muškarci i žene budu njegovi učenici. Tek kad su njegovi učenici, na pravi način mogu biti i ono drugo".

Uzinić je istaknuo da se u pastoralnim nastojanjima ne treba fokusirati samo na povratak muškaraca u Crkvu, nego i na mjesto i ulogu žena u njoj, pišu 24 sata.

- To je ono oko čega bismo trebali više nastojati i tražiti neke odgovore na određenu diskriminaciju, osobito kada je riječ o nekim upravnim i mjestima gdje se odlučuje - rekao je.

Kao pozitivan primjer naveo je pomake pape Frane u uključivanju žena u službe vezane za donošenje odluka.

- Ono što je sporno u današnjoj Crkvi, ali i u našim obiteljima u kojima su žene još uvijek često ‘oko stola’, a nažalost su često i žrtve različitih oblika nasilja, je doista ono mjesto koje žena treba imati - rekao je.

Nadbiskup je podsjetio na mnoge važne žene kroz povijest Crkve, naglašavajući da su sve one najprije znale izabrati "bolji dio" i najprije bile Isusove učenice. Kao primjer naveo je Majku Terezu, koja je svoje sestre najprije usmjeravala na molitvu klanjanja pred Presvetim kako bi mogle bolje služiti potrebitima.

- Ne može jedno bez drugoga - naglasio je.

Dodao je kako "susret s Isusom, molitva nas pročišćava da na najbolji način znamo kako pomoći bližnjima".

- Ona nam pomaže da na način milosrdnog Samarijanca prepoznamo najpotrebnije. Na to nas poziva i današnje evanđelje i ovo euharistijsko slavlje u kojemu nije više Marta domaćin, nego sam Isus. Ovdje smo zajedno, žene i muškarci, svi smo za njegovim stolom. S Marijom smo izabrali bolji dio. To smo učinili da bismo se vratili u svoje domove, crkvene i društvene stvarnosti i da bismo nakon što ovdje slušali Isusa, tamo na sinodalan način slušali jedni druge. Važno je slušati jer slušajući Isusa i jedni druge, možemo jedni drugima služiti u ljubavi bez obzira o kojoj se ulozi i službi radilo - rekao je.

Važno je, poručio je Uzinić, postavljati pitanja o svom odnosu prema drugima, o mjestu i ulozi u Crkvi te se približiti Isusu kako bismo od njega učili i mogli biti jedni drugima braća i sestre te služiti jedni drugima na Kristov način.