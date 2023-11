"UZEO MI JE NEVINOST NA PREVARU": Simona Mijoković progovorila o najvećoj traumi iz djetinjstva

Prije nekoliko dana Simona Mijoković (ex Gotovac) gostovala je u emisiji 'Agape' na radiju Mir iz Međugorja i otkrila je da je u mladosti tri puta u godinu dana imala abortus. Sada je ispričala kako je upitala muža Stanislava treba li prestati govoriti o svojoj prošlosti.

'On kaže: 'Ne, ma od kuda ti sada to. Sve dok postoji i jedna Simona koja živi i kao što si ti živjela, svjedoči, a to će ljubček uvijek biti', prepričala je Simona razgovor sa suprugom. Prisjetila se problema kojih je imala u djetinjstvu i rekla da je sa samo devet godina proživjela veliku traumu.

'Moja najveća životna rana bila je kada je mama ostavila tatu. Moja bajka sretnog života završila je kada me mama na neko vrijeme ostavila. Kasnije je mene i brata uzela iz Zagreba u Sloveniju tako da sam 4. razred osnovne škole išla na Breganu, a 5. počela u Brežicama. U školi sam se uključila u aktivnosti i bila sam odličan đak. Sve do jednog trenutka. Kada sam počela biti zlostavljana. Tada sam se počela povlačiti u sebe, a onda i do trenutka s 12 godina kada me jedan dečko prevario sa 'šetnjom ' i uzeo moju nevinost, piše Story.

Tada sam postala žena. Isti tren izgubila sam osjećaj za sve dobro i prestala se baviti sportom. Istog trena počela sam krasti mami cigarete i tražila društvo gdje ću moći sve zaboraviti', otkrila je Simona.

Imala je velike rane zbog toga što je bila dijete rastavljenih roditelja. Sjeća se kako su se djevojčice iz njenog susjedstva igrale u parku i na njima se odražavala ta nevinost koju su Simoni oduzeli i s time se dugo borila. Samo je htjela biti voljena, ali uvijek bi naišla na krive osobe. Tako je vjerovala muškarcu kada je imala samo 17 godina.

'Vjerovala sam da želi obitelj sa mnom. I bila sam spremna roditi mu dijete. Ali opet sam bila prevarena. Lagao me i poslao na abortus. Nisam imala izbor, bila sam prisiljena. Nisam imala ničiju podršku samo svoje suze koje su oplakivale moje bebice. Nema veće boli od abortusa', rekla je Simona koja ja je zbog tog dečka tri puta u godinu dana abortirala.

Nekadašnja manekenka otkrila je da je mladost provela u ovisnosti, na tabletama za spavanje i smirenje i to zato što ju je grijeh zbog pobačaja razdirao, budio po noći. Sada Simona ima petero djece, a za svoje trudnoće ističe kako su Božja čuda jer ih po ljudskom sudu nije zaslužila.

'Moje srce zna da moj Bog zna da sam ja željela moje bebice iz mladosti koje su ubijene. Moje srce ih je željelo', zaključila je. Inače, Simona je prošle godine u tajnosti rodila svoje peto dijete, četvrto zajedničko sa suprugom Stanislavom. Otprije su imali sina Joshuu te kćeri Amaliju i Zvjezdanu. Za Stanislava se udala 2016., a žive u Linzu. Iz prijašnjeg braka s Antom Gotovcem ima kćer Gabrijelu.