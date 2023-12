UZBURKALA SE SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA U SINJU Prodaja Ređije izazvala veliku reakciju HDZ-a: "Miro Bulj izvanrednom sjednicom ogoljen je do kosti"

Na izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća u Sinju 11. prosinca raspravljalo se o prodaji Ređije, prostora u centru Sinja koji se mogao korstiti za potrebe mladih obitelji, poduzetnika i društvenih sadržaja. HDZ Sinj je prozvao graodnačelnika Mira Bulja iz redova stranke Most za kako kažu zlouporabu položaja i ovlasti.

U cijelosti prenosimo priooćenje HDZ-a Sinj.

"Jučer je na izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća došla na red točka o prodaji Ređije, vrijednog prostora u samom centru Sinja kojeg se moglo koristiti za potrebe mladih obitelji, poduzetnika i društvenih sadržaja.

Rasprava je od 17 h bila u žustrom tonu jer je Bulj tvrdio da pismo namjere iz 2022. nikad nije zaprimio, što su vijećnici HDZ-a i nezavisne liste dr. Jadrijevića opovrgnuli pokazujući kopiju dostavljene dokumentacije. Sve je kulminiralo uručenjem dostavnice s brojem: RF 53529636 1 HR, iz koje je potpuno vidljivo kako je dostavnica o ponudi Eurovibe za korištenje prava prvokupa zaprimljena u Gradu Sinju, 2.2.2022.g.

Obrazloženje gradonačelnika riječima, ja to nisam vidio, meni to nije došlo na ruke je dosad nezabilježeno na relevantnoj političkoj sceni, a pogotovo opskurni pokušaj optuživanja gradskih službenika (portira i zaposlenika Pisarnice) i usmjeravanje odgovornosti za ovo kazneno djelo na njih.

Upravo suprotno, dokazi iz interne dostavne knjige i knjige primljene pošte koji postoje u gradu, u istražnim postupcima pokazat će da je dokument iz Pisarnice uručen upravo Miru Bulju koji je tim povodom sutradan odmah otišao u Zagreb na sastanak u Fortenovu.

Jučer mu se raspao i zadnji adut- pokušaj manipuliranja i uspoređivanja vrijednosti ponude iz 2020. (na temelju koje se Ređija nije prodala i koja zbog korone nije mogla biti raspravljena) s ovom koju je on zaprimio 2.2. 2022.g. Prema ponudi iz 2020.g., nekretnine ukupne površine 4.829 m2 nudile su se po cijeni od 788.672,00 eura odnosno po 163 eura/m2, dok se pravovaljana ponuda iz 2022.g odnosila na prodaju cjeline ukupne površine od 12.474 m2 s 5 gospodarskih objekata po cijeni od 1,3 milijuna eura, odnosno 104 eura/m2.

Miro Bulj izvanrednom sjednicom ogoljen je do kosti. Utopljenik je, koji zbog nezakonitosti, bježi i skriva od istražnih tijela i pritom hvata za slamke na površini, a koje to nisu, pokušavajući za svoja nedjela okriviti druge, što je najgore gradske službenike koji su odradili profesionalno svoj posao, kako 2022.g., tako i 2020. godine. Očito je što se dogodilo oko prodaje Ređije. To je sad već zaključena priča, koja će Mira Bulja pratit cijeli život - kao gradonačelnik pod sumnjivim okolnostima srce grada prepustio je privatnom kapitalu. Motive, tek treba otkriti?!

Izvanrednom sjednicom postigli smo svoj cilj, obavijestili javnost i građane o nezakonitim radnjama gradonačelnika Bulja, zlouporabi položaja i ovlasti, prikrivanju činjenica i dokaza, a točku smo na kraju rasprave povukli, budući većini u Gradskom vijeću Bulj - SDP, nismo htjeli dozvoliti manipuliranje Zaključkom. Sad ostaje na istražnim tijelima da ovu priču obrade i dovrše!

Zbog svega navedenog ovim podnosimo kaznenu prijavu i od nadležnih institucija (policije, DORH-a i Uskoka, koje uključujemo u primatelje priopćenja) tražimo da ŽURNO provedu istražne radnje oko zloupotrebe položaja i ovlasti u svezi nezakonite prodaje Ređije iz 2022. godine kojoj je kumovao Miro Bulj, (svakako uključujući i uvažavajući situaciju iz 2020. godine) te zaštite interese Grada Sinja, pogotovo što je u tijeku pokušaj uklanjanja i manipuliranja predmetnim dokazima", kazali su iz HDZ-a Sinj.