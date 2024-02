UZBUĐENI JERE U ŠOKU: "Ja sam taj koji je dočekivao, a sad čekaju mene"

Anić, Marinić Kragić, Butić, Burić, Vukičević i Bukić na splitsku Rivu donose zlato osvojeno na Svjetskom prvenstvu u vaterpolu!

Jerko Marinić Kragić je bio kako bi se reklo van sebe, zapjevao je 'Samo jednu želju imam', a publika ga je u glas pratila.

Kazao da mu je srce puno kuća.

"Hvala svima što su došli, pokazali smo da Split voli sport", rekao je, a potom se osvrnuo na situaciju u kojoj se našao.

"Prvi put sam s ove strane. Ja sam taj koji je dočekivao, a sad čekaju mene", komenirao je.

Da mu je netko prije mjesec dana rekao da će biti svjetski prvak, zlatni vaterpolist samouvjereno kaže: "Vjerovao bi mu".

A samo jednu želju ima, kako je i zapjevao, ali to će proslaviti u svibnju, kada Hajduk bude prvak.

A kakav mu je bio osjećaj u završnici svjetskog finala?

"Bilo me strah, nije bilo ugodno kad smo pucali penale. Molija san Boga da nam to da. Sve smo dali psihički i fizički i, evo, to nam se vratilo. Nije lako u mjesec dana osvojiti europsko srebro i svjetsko zlato", iskreno će.