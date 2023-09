UŽASNE SCENE Najveći incident s migrantima do sada: Stotinu ih upalo u vlak Split-Zagreb: Evo detalja

Nekoliko desetaka migranata u subotu navečer izbačeno je iz putničkog vlaka na željezničkoj stanici Plaški zbog agresivnog ponašanja, potvrđeno je Jutarnjem listu u HŽ Putničkom prijevozu.

Jutarnji list doznaje da su strojovođa, kondukter i putnici zajedničkim snagama izbacili migrante koji su trčali za vlakom, vikali i ponašali se agresivno. Prema dostupnim informacijama, putnički nagibni vlak broj 522 koji se kretao iz Splita prema Zagrebu sa 70 putnika u stanicu Plaški stigao je u subotu u 18 sati i 55 minuta.

Nakon što su otvorena vrata vlaka, prema njemu je trčeći krenula grupa od stotinjak okupljenih migranata. Kako doznaje Jutarnji list, pokušali su na više vrata ući u vlak pritom galameći. Prvih nekoliko desetaka koji su ušli vikali su i trčali kroz vlak te se agresivno ponašali.

Na to su reagirali kondukter, strojovođa vlaka te putnici koji su nakon desetak minuta tu grupu migranata uspjeli istjerati iz vlaka.

Tom prilikom, doznaje Jutarnji list, migranti nisu napali putnike, nije došlo do fizičkog okršaja niti je bilo tko ozlijeđenih. Kako je novinarima Jutarnjeg lista, migranti su izbačeni zbog agresivnog ponašanja, a nema informacija jesu li imali kupljene vozne karte. Naime, blagajna u Plaškom ne radi te se karte mogu kupiti samo online ili kod konduktera.

Redoviti putnici

Prve neslužbene informacije govorile su da je stotinjak migranata zaustavilo vlak na otvorenoj pruzi te da su pokušali iz njega izbaciti putnike, no u HŽ Putničkom prijevozu tu informaciju odlučno demantiraju. Nakon incidenta, vlak je iz Plaškog krenuo prema Zagrebu sa 13 minuta kašnjenja.

U HŽ Putničkom prijevozu ističu da su migranti njihovi redoviti putnici i da do sada nisu imali nikakvih incidenata. O svemu je obaviještena nadležna policijska uprava, no zasad iz policije nema službenih informacija o ovom događaju.

Pero Damjanović, načelnik Općine Plaški, za Jutarnji list kaže kako nema službenih informacija o ovom incidentu. Prema njegovim riječima, migranti svakodnevno iz Plaškog putuju vlakom, a policajci redovito s jednim vozilom nadziru situaciju u mjestu te do sada nije bilo incidenata.

Ipak, Damjanović naglašava kako se u posljednje vrijeme znatno povećao broj migranata koji prolaze kroz Plaški, što kod mještana stvara nelagodu, a migranti u mjestu za sobom ostavljaju veću količinu smeća.

Iako nije došlo do fizičkog napada, ovo se može smatrati najozbiljnijim incidentom u kojem su sudjelovali migranti. Naime, ovo je prvi put da su građani morali sudjelovati u smirivanju agresivnih migranata.

Drastično povećanje

Od 2015. godine do danas zabilježeno je samo nekoliko manjih incidenata, a najozbiljniji se dogodio nedavno kada su u zagrebačkom naselju Jakuševac dva migranta napala mušku osobu koja je šetala ulicom. U pravilu u incidentima sudjeluju sami migranti koji se međusobno posvađaju ili potuku. Do sada su pokazivali veliku dozu respekta i prema lokalnom stanovništvu u mjestima kroz koja su prolazili i prema policiji te su se izrazito mirno ponašali.

Ovaj incident dogodio se usred drastičnog povećanja broja migranata koji ulaze u Hrvatsku. Prema nedavnoj izjavi potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, broj migranata ove godine povećao se za oko 170 posto, a do 700 posto veći je broj zahtjeva za azil.

Policija je ovih dana počela i s primjenom nove taktike s migrantima kojima izdaju potvrde za prijavu u Prihvatilište za azilante te ih prevoze do željezničkih stanica kako bi ubrzali njihov put do Zagreba, što oni iskoriste kako bi što brže stigli do granice sa Slovenijom.