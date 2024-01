UŽAS U METROPOLI Napadnuta šestorica maloljetnika! Majka dječaka: "Jedna stvar koju su mi rekli čini mi se najstrašnija"

Šestorica 14-godišnjaka doživjela su šok u poslijepodnevnim satima u centru Zagreba, odnosno na uglu Bakačeve i Trga bana Jelačića. Naime, navodno su im pristupila dva mladića, zastrašila ih i tražila novac, pretražujući im džepove, prema svjedočenju majke jednog od napadnutih maloljetnika.

"Prišla su im dva dečka za koje moj sin kaže da otprilike imaju 16 godina, u svakom slučaju bili su veći i jači od njih. Dečki su se prepali, ovi su ih zastrašili i tražili su ih, citiram, ''pare'', a pretraživali su im džepove. Meni se čini strašno da se to događa na glavnom zagrebačkom trgu i ono što mi se zapravo u toj cijeloj priči čini najstrašnije jest to da su moj sin i njegovi prijatelji reagirali tvrdeći da je to normalno i da se to događa stalno", ispričala je majka napadnutog dječaka za Dnevnik.hr.

Zabrinuta majka događaj je podijelila na društvenim mrežama, gdje su sugrađani komentirali kako imaju ista iskustva. Slučaj je prijavila policiji, a istraga je u tijeku.