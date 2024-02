UŽAS U IMOTSKOM Učenik mučio pa ubio mačku pred drugom djecom

Udruga za zaštitu životinja sv. Franjo Asiški iz Imotskog dobila je više dojava o zabrinjavajućem i uznemiravajućem događaju koji se u utorak zbio ispred srednjoškolskog centra u Imotskom.

Kako navode, učenik četvrtog razreda Ekonomske škole je mučio i na kraju ubio jednu macu. Pred drugom djecom. Na ulazu u školu.

"Obavijestili smo MUP i očekujemo postupanje.

Pretpostavljamo da je maca bila vlasnička i da vlasnici žive negdje u blizini srednjoškolskog centra pa Vas molimo, ako znate tko bi mogao biti vlasnik, da istog obavijestite o događaju i zamolite ga da se javi nama ili policiji. Molimo i sve one dobre i savjesne ljude koji imaju još neke informacije o cijelom ovom događaju da ih jave nama ili policiji. Također molimo medije da se zainteresiraju za ovu priču i traže informacije od MUP-a odnosno PGP Imotski te da prate ovaj slučaj.

Ograđujemo se od bilo kakvog prozivanja roditelja mladića koji je ubio mačića pred školom i lijepljenja etiketa njima, a još više od prozivanja škole ili njenih djelatnika. Uvjereni smo da ni roditeljima ni školi nije lako "izlaziti na kraj" s takvim mladima.

Školi i učenicima zamjeramo to što nas nisu obavijestili o mačiću, jer bismo ga tako preuzeli i izbjegli ovu situaciju, a nejasno je i to zašto nisu odmah obavijestili policiju (ako je mladić maloljetan, onda i centar za socijalnu skrb), jer su to morali učiniti s obzirom na to da je riječ o kaznenom djelu.

Mnogi mladi imaju razne poteškoće u ponašanju, a neki su jednostavno, kako bi se kod nas reklo - naopaki. Ne treba zbog toga nikoga prozivati, a još manje proklinjati ili sl. Pošto nismo sigurni je li riječ o maloljetnoj ili punoljetnoj osobi - nismo i nećemo pisati nikakva imena.

Mi smo morali, kao građani, a još više kao Udruga, prijaviti saznanja o ovom kaznenom djelu. To smo i učinili. Što će se dalje događati - ne ovisi o nama.

Prema našim saznanjima mladić je ispitan i napravljen je očevid", poručili su iz ove udruge.