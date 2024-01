Uz supetarskom gradskom kupalištu postavljena skulptura periske kademskog kipara Dragoslava Dragičevića

Na supetarskom gradskom kupalištu Vlačica postavljena je skulptura Plemenita periska akademskog kipara Dragoslava Dragičevića.

Plemenita periska (lat. Pinna nobilis) najveći je školjkaš Mediterana koji nastanjuje Jadransko more na dubinama od 2 do 30 metara. Može doseći duljinu do 120 centimetara, te ima ulogu filtriranja mora. Na njenim je ljušturama stanište brojnih drugih morskih vrsta i to je čini važnim dijelom ekosustava.

Nažalost ova se vrsta suočava s kritičnom ugroženošću u cijelom Mediteranu. Unatoč tome što je strogo zaštićena, trenutno ne postoji učinkovita metoda za sprječavanje njihova izumiranja i zaustavljanje širenja zaraze koja ih pogađa. Njihovo preživljavanje postalo je ozbiljno pitanje zaštite okoliša i zahtijeva hitne napore u istraživanju i zaštiti kako bi se spriječio daljnji pad njihovih populacija.

Postavljanje skulpture plemenite periske od bijelog bračkog kamena uz obalu izvrstan je način podizanja svijesti o ugroženosti ove vrste, piše Grad Supetar.

Skulptura visoka 250 cm postavljena uz more dominantan je „landmark“ te može postati simbol, mjesto okupljanja i platforma za edukaciju o važnosti očuvanja morskog ekosustava. Ovaj projekt podsjeća i potiče lokalnu zajednicu i njihove goste na angažman u očuvanju okoliša. Izabrana pozicija za postavljanje skulpture vidljiva je iz grada Supetra, s mora, trajekta i šetnice uz obalu, te čini skulpturu periske nezaobilaznim dijelom krajolika. Suradnja s umjetnicima, školama i organizacijama za zaštitu okoliša može biti ključna za uspjeh ovakve inicijative i daljnje dizanje svijesti o važnosti zaštite mora. Pokraj periske Grad Supetar će izgraditi dječji park i mjesto okupljanja za djecu i mlade sa morskom tematikom i edukacijskim tablama.

O Autoru:

Dragoslav Dragičević - Rođen 1988. u Supetru na Braču. Odrastao i završio osnovnu školu u rodnom mjestu prije nego što je nastavio svoje obrazovanje u Splitu gdje završava Školu likovnih umjetnosti, smjer kiparski dizajn. Obrazovanje nastavlja na Umjetničkoj akademiji u Splitu, gdje je preddiplomski studij kiparstva završio u klasi profesora Matka Mijića, a potom i diplomski studij kiparstva u klasi redovnog profesora Kažimira Hraste.

Tijekom svoje karijere paralelno je od 2013. radio kao vanjski stručni suradnik na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu te na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Trenutno obnaša ulogu asistenta vanjskog suradnika na Filozofskom fakultetu u Splitu. Član je nekoliko umjetničkih udruga kao što su Hrvatska udruga likovnih umjetnika (HULU), Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU) i Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika (HZSU), kao i Fotokluba Split.

Sudjelovao na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Za svoj rad dobio je nekoliko priznanja i nagrada uključujući Rektorovu nagradu za posebna postignuća kao i Nagrada splitskog salona. Radovi mu se nalaze u fundusima više galerija i muzeja u Hrvatskoj te ima više postavljenih skulptura na javnim mjestima.

Skulpturu su zajednički financirali Grad Supetar i TZ Supetar , a ugradnju su izvršili meštri iz Komunalno društvo Grad doo.