Uz raštiku, kaštradinu i pismu: Bend Likarija na originalan način promovirao pjesmu "Poruka" u Kostanjama

Nakon prošlogodišnjeg ljetnog hita „Gužva“, glazbena radionica Likarija predstavila je novu pjesmu simboličnog naziva „Poruka“, autorski iskorak koji progovara o suvremenom društvu, ali i ostaje čvrsto ukorijenjen u dalmatinskom glazbenom izričaju.

Autorski potpis na tekst stavlja Luka Bakota, glazbu potpisuje Ivan Banović, dok je za aranžman zaslužan Vinko Didović. Riječ je o skladbi koja svjesno njeguje melos juga, danas sve rjeđe prisutan u dominantnim produkcijskim obrascima, ali i dalje snažno povezan s identitetom prostora iz kojeg dolazi.

Tematski, „Poruka“ otvara pitanje otuđenosti suvremenog čovjeka. Komunikacija se sve češće svodi na kratke poruke i objave na društvenim mrežama, dok susreti licem u lice postupno nestaju iz svakodnevice. Upravo u tom kontekstu pjesma evocira simboliku komina – nekadašnjeg mjesta okupljanja, razgovora i pripadnosti, prizora kojih je danas sve manje.

Produkcijski dio projekta realiziran je u pozitivnom studiju Duje Čoke, člana Likarije, dok snimanje potpisuje Luka Muše. Njihov doprinos vidljiv je u toplini zvuka i atmosferi koja prati cijelu glazbenu priču.

Dodatnu dimenziju pjesma dobiva kroz poveznicu s hrvatskom dijasporom. „Poruka“ funkcionira kao most između udaljenosti i bliskosti, podsjećajući da tehnologija može povezati ljude preko kontinenata, ali da istinska bliskost i dalje nastaje u stvarnim susretima.

Večer koja je potvrdila poruku pjesme

Da njihove riječi nisu samo stihovi, članovi Likarije potvrdili su i sinoć u Kostanjama, gdje su ugostili prijatelje i suradnike koji ih prate i podržavaju od samih početaka.

Konoba restoran Matešan bila je mjesto druženja u pravom dalmatinskom duhu. Na stolu su se našla tradicionalna jela – domaća raštika, mlada kaštradina s kiselim kupusom te nezaobilazna peka, kombinacija koja je, kako i priliči, bila uvod u pjesmu.

Večer je završila onako kako se u Dalmaciji najbolje zaključuju dobra okupljanja – uz zapjevanu pismu.

Planovi za nastavak godine

Članovi benda otkrili su da nova pjesma predstavlja tek dio planova za ovu godinu. Uz nastavak autorskog rada, u pripremi su i novi projekti kojima Likarija želi dodatno učvrstiti svoj prepoznatljiv glazbeni potpis.

Kako je nastala „Poruka“, što stoji iza ideje pjesme i kakvi su daljnji planovi benda, pogledajte u videu.