UVOD U NAJJAČU CIKLONU OVE JESENI Prvi neverini zahvatili otoke. U Splitu i Hvaru ova se situacija s morem nikada do danas nije dogodila

Čak 24 stupnja Celzijusa izmjereno je danas u Hvaru, što je bila najviša temperatura zraka u srijedu izmjerena u Hrvatskoj. Ipak, daleko je to od apsolutnog hvarskog rekorda. 3.studenog 2004. izmjereno je 25,7°C.

Tako je i početak studenog donio nastavak natprosječne topline. Nije samo temperatura zraka visoke, nego je odstupanje još značajnije kada je riječ o temperaturi mora. Površinske temperature su u srijedu diljem Dalmacije bile od 20 do 22°C, što je bilo dovoljno da se mjestimice zabilježi najviša temperatura mora u povijesti službenih mjerenja.

Tako su 1.11.2023. apsolutni rekordi pali u Splitu i Hvaru. Danas je more u Splitu bilo 21,0°C, a dosadašnji rekord za studeni iznosio je 20,9°C, što je bilo izmjereno 1.11.1967. U Hvaru je danas temperatura mora bila 21,7°C, a dosadašnji rekord je iznosio 21,5°C te je izmjeren 7.11.1966. U Komiži je danas izmjerena temperatura mora od 21,2°C, što je bilo svega 0,1 niže od dosadašnjeg rekorda postavljanog 1.11.2004.

Nakon pretežno ili djelomično sunčanog dana, srijeda navečer je donijela jače naoblačenje, a na moru je mjestimice počela padati kiša. Oko 21 sat grmljavinski oblaci su se razvili oko zapada Šolte i Drvenika te između Visa i Hvara, pa se mjestimični neverini očekuju već noćas.

Usprkos promjenjivo oblačnom vremenu, veći dio četvrtka ipak će biti suh s jugom u jačanju, ali danju će povremeno biti slabe kiše. Jugo će navečer pojačati na jako s olujnim udarima.

Vrijeme će u petak zaista biti - opasno!

Glavnina pogoršanja nas očekuje u petak i gotovo da nema sumnje da će DHMZ za taj dan izdati crveno upozorenje za cijelu obalu i morsko područje. Naime, u noći i ranije ujutro jugo će biti jako do olujno, a ponegdje su na moru mogući orkanski udari što će donijeti dosad najveće poremećaje u prometu morem u dosadašnjem tijeku jeseni. Jugo će danju okrenuti na jak i olujan lebića, a sve će u kombinaciji s vrlo niskim tlakom zraka dovesti do izražene ciklonalna plime koja će biti jača nego prije nekoliko dana. Uz sve, mjestimice će biti izraženijih nevera, ne isključuje se mogućnost tuče i pijavica. Vjetar će u subotu značajno oslabiti no novi olujni udari očekuju nas već u nedjelju.

S obzirom na to da se stabilizacija ne očekuje cijeli sljedeći tjedan jasno da ulazimo u vrlo nestabilno razdoblja i manji pad temperature zraka možemo očekivati u drugom dijelu sljedećeg tjedna.