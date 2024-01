Utakmica sezone na Gripama: Torcida "ruši" Dinamo!

Večeras od 18.00 sati u maloj dvorani ŠC Gripe na programu je prava futsal poslastica.

U goste MNK Torcidi stiže Futsal Dinamo u sklopu 11. kola HMNL.

Prilika je ovo da Torcida po prvi put u povijesti međusobnih nadmetanja pobijedi Dinamo.

Jer ukupno u tri dosadašnja susreta najprije je na Gripama u prošlom prvenstvu bilo neodlučeno, 1-1, dok je Dinamo u Zagrebu uvijek slavio, 3-0 u prošlom prvenstvu i 1-0 u prvom dijelu ove sezone.

Ova dva kluba nemaju dugu tradiciju malonogometnih susreta, ali imaju tradiciju obračuna na tribinama. Zato je utakmica i intrigantna, iako Boyse ne možemo očekivati na tribinama Gripa.

GALERIJA Kliknite za pregled FOTO: Joško Elezović i MNK Torcida FOTO: Joško Elezović i MNK Torcida FOTO: Joško Elezović i MNK Torcida FOTO: Joško Elezović i MNK Torcida FOTO: Joško Elezović i MNK Torcida FOTO: Joško Elezović i MNK Torcida FOTO: Joško Elezović i MNK Torcida

Današnji susret dočekujem sa posebnim zanimanjem, jer MNK Torcida slavi 40 godina od svog osnutka, priprema malu svečanost prije utakmice. Naime, zahvalit će se bivšim igračima koji su dali značajan doprinos klubu kroz povijest, isto tako i svima onima, naročito nogometašima Hajduka koji su na drugačije načine pomagali klub. MNK Torcida osnovana je 1983. godine kada je skupina Hajdukovih navijača, pripadnika Torcide željela igrati Zimski kup Dalmacije. Ante Ivanišević Kopačka koji važi za osnivača Društva prijatelja Hajduka podržao je ideju i na tom su turniru Torcidaši u konkurenciji 309 klubova dogurali do četvrtfinala. Od tada pa do današnjih dana klub je tri puta igrao Prvu ligu. Posljednji put su u nju ušli 2022. godine i prošle sezone osigurali opstanak, ove sezone drže odlično šesto mjesto. Ne zaboravimo da je Torcida prvi osvajač "Torcida kupa" 1996. godine. Torcida je jednom igrala finale Prve Hrvatske malonogometne lige, bilo je to ono slavno finale protiv Orkana 2005. godine kada su izgubili 2-0. Tada su kao osmi na ljestvici ušli u play off, izbacili Split Gašperova, pobijedili i Mejaše. Bila je to sjajna generacija Malvazije, Bokana, Vodanovića, Bogdanovića, Franića, Vrlete...

Klub najviše na svojim kostima svih ovih godina nosi legendarni Mario Grubić Kula koji trenutno obnaša funkciju predsjednika kluba. Trener je još jedna legenda, Pero Matenda, a kapetansku traku, te puno više od toga nosi Mijo Mišerda. Najzvučnije ime kluba u igračkom smislu je Antonio Asanović, bivši igrač velikog nogometa. Sa velikih travnjaka na parket se spustilo još igrača kao recimo Kovačević i Grubišić. Puno se večeras očekuje od Družijanića, ako zaigra, te prvog topnika ove sezone Legčevića. Na vratima još uvijek nema Franka Bilića koji dugo liječi ozljedu noge, uskočio je Josip Bilandžić i za sada stvar jako dobro funkcionira. U redovima Dinama susret propušta Kristian Čekol zbog tri žuta kartona.

Futsal Dinamo drži treću poziciju na ljestvici i ima 20 bodova, Torcida je pak odlična šesta i nakon četiri pobjede i jednog remija ima 13 bodova. Upravo se Torca smatra najugodnijim iznenađenjem prvenstva, dobili su Crnicu, Uspinjaču i Osijek, te Olmissum što je označeno kao mala senzacija. Torcida nema još puno posla kako bi osigurala opstanak što je u ovoj sezoni označeno kao primarni zadatak.

Svakako, večeras će Gripe biti krcate, dolazak je najavilo pola Dalmacije, dok će navijači Futsal Dinama organizirano utakmicu gledati u Zagrebu putem kanala

YouTube kanalu SuperSport HMNL.

Jučer je Torcida imala posljednji, nešto laganiji trening prije današnje utakmice, a Kula je održao motivacijski govor snažno uzvikavši: "Mi na ovoj utakmici branimo naš Grad, mi branimo Split!"

Fešta malog nogometa je zagarantirana, Gripe će večeras, nadamo se, svjedočiti prvoj povijesnoj pobjedi protiv Futsal Dinama!