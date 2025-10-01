Uskoro premijera: Thompson se pojavljuje u novom dokumentarnom filmu “Trideset”

U subotu, 11. listopada, s početkom u 20 sati u prostorijama Udruge “Gradina-Brdo Ljubavi” u Podbablju Gornjem (Ivana Pavla II. 51) održat će se premijera dokumentarnog filma “Trideset”. Film obuhvaća tri desetljeća memorijalnog malonogometnog turnira posvećenog Milanu Trutinu-Šilji, koji je postao jedno od prepoznatljivih sportskih i društvenih događanja u Imotskoj krajini.

U trajanju od jednog sata, kroz više od 20 govornika ispričana je priča o prvim godinama, izazovima, uspjesima i posebnostima ovog memorijala. Bogata arhivska građa, anegdote i svjedočanstva sudionika daju uvid u to kako je turnir prerastao u tradiciju koja okuplja generacije.

Među govornicima se pojavljuju malonogometaši, organizatori, suci i novinari, a posebno se izdvaja nastup glazbenika Marka Perkovića Thompsona, koji također dijeli vlastita sjećanja na turnir i njegov značaj.