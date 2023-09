URNEBESNA KOMEDIJA "CASABIANCA" NA TEATRU UZ MORE Nakon šest rasprodanih dvorana Irena Grdinić i Mario Lipovšek Battifiaca prvi put stižu u ljetnu scenu u Lori

Ako se ijedna komedija ima pravo zvati urnebesna onda je to Casabianca! Irena Grdinić i Mario Lipovšek Battifiaca splitsku publiku održali su na neprestanom vrhuncu smijeha na svih dosadašnjih šest izvedbi što čini više od 18 sati smijeha koje su samo Splitu poklonili.

Proputovali su sve kutke Lijepe naše, konačno bili i na Šolti, u tijeku su i pripreme za osvajanje Dubaia! A sada najpopularnija komedija Casabianca, koju publika u čitavoj Hrvatskoj obožava, stiže sedmi put u Splitu!

Po prvi put posjetitelji Teatra uz more gledat će Đurđu i Franka na ljetnoj sceni u Lori pod zvjezdanim nebom u nedjelju, 17. rujna u 20 sati.



"U našem dugogodišnjem radu na kazališnoj sceni Splita nikad nismo doživjeli da publika ovako reagira na neku od predstava. Više nije rijetkost sresti u publici posjetitelje koji predstavu Casabianca gledaju po drugi put, ali sve više je onih koji stižu i na treću reprizu, neki i četvrtu. A i najveći ljubitelji kazališta teško će nabrojati mnogo predstava u zadnjih 20 godina koje su preko noći rasprodale čak šest puta dvoranu u Splitu. Mario Lipovšek Battifiaca i Irena Grdinić ne samo da imaju hit komediju već imaju i odnos s publikom koji je neviđen na ovim prostorima i na tome im iskreno čestitamo!" - Damir Bubalo, Teatar uz more.

Oni su Đurđa i Franko! Upoznali su se 60-ih. Ona je bila poduzetna, a on nagovorljiv. On kaže da je ona bila nasrtljiva, a ona da je on bio mlakonja. Gledali su Casablancu i započeli romansu. Bilo je lijepo dok je trajalo.

A onda je došao brak. Pa djeca.

Komunizam pa kapitalizam.Partija pa stranke. Trendovi su se mijenjali, a Đurđa i Franko trajali. Ne bez problema. Jer kao što bi rekao Franko: Život se more opisat z tri besedi. Vavek neki k...

ULAZNICE:

online na www.teataruzmore.com

SPLIT: blagajna u Lori (pon-pet 17 - 20h) i knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, pon-pet 7:30-20h i sub 8-19h)

Studenti i umirovljenici popust ostvaruju na blagajni dvorane Lora

INFO i REZERVACIJE 091 795 7260

NAPOMENA: U SLUČAJU LOŠIH VREMENSKIH UVJETA PREDSTAVE ĆE SE ODRŽATI U DVORANI LORA!

Sve informacije na www.teataruzmore.com