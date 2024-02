UOČI PROSVJEDA Lukina slika ispred Županijskog suda: "Želimo da ubojica ovog mladog života adekvatno odgovara"

Danas će se, s početkom u 16 sati, ispred zgrade Županijskog suda u Splitu održat mirni prosvjed u čast tragično preminulom 22-godišnjaku Luki Bančiću, koji je u večeri s petka na subotu ubijen Splitu.

Posljednji ispraćaj zvjerski ubijenog mladića bio je jučer na Lovrincu, a prethodne večeri nekoliko stotina Splićana upalilo je svijeće i donijelo bijele ruže na igralište u Siromašnoj, kvartu u kojem je Luka živio, te na Mažuranićevom šetalištu, lokaciji na kojoj je ubijen.

Pripreme ispred Županijskog suda su u punom jeku, a dio atmosfere pogledajte u galeriji.

Građani pale svijeće i polažu cvijeće.

Najveći problem je rečenica "otprije poznat policiji"

Razgovarali smo s Ankom Đikić, jednom od organizatorica prosvjeda.

"Svi mi smo svjesni da postoje problemi i problematične situacije, ali tek otvaranjem ove Facebook grupe je isplivalo priča iz kojih smo shvatili da Split više nije siguran grad kao što je bio prije. Ovo nije samo zbog jednog slučaja. Prije kojeg tjedna to je bila Sirobuja. Ono je za moj pojam zastrašujući slučaj koji, hvala Bogu, nije završio tragično. Ali, kada nešto ovako završi kao što je završio život mladog momka poput Luke, zbilja se mora reći DOSTA", kazala je za Dalmaciju Danas.

"Prosvjed organiziraju građani. Znam da mene i druge žene povezuju s udrugama u kojima radimo, no ovdje nemamo veze s udrugama i strankama već smo došli u naše vlastito ime, kao žene koje su navikle kako bih ja rekla 'slobodno lajat' uvijek i buniti se protiv nekih stvari, tako smo se okupile i pokrenule lavinu ljudi", reklaje.

"Meni to najviše bode oči. Prije je bilo ona 'miran, tih, povučen', a sad je preformulirano u 'otprije poznat policiji'. Zapravo, nije stvar što je on otprije poznat policiji, već ono što ističem zadnjih par dana a to je da je i počinitelj na neki način žrtva sustava", rekla je.

"Mislim da je Split drugačiji od Zadra, Šibenika i Zagreba. Manji smo grad od Zagreba, no veći od Zadra i Šibenika. Koliko god se zbivale stvari koje nam se ne sviđaju, sve više je droge na ulici i međuvršnjačkog nasilja. Danas je i dan borbe protiv međuvršnjačkog nasilja i jutros sam u razgovoru s jednim policajcem čula da je sve više međuvršnjačkog nasilja i zgrožena sam", kazala je.

"Ovo nema nikakve veze s politikom. Smetali su mi neki komentari i mislila sam skoro odustati od svega. Prvo je bilo 'ne zna se tko je iza ovoga', 'evo neka HDZ-ovka', pa anti-HDZ-ovi sad sam i Kerumovka postala.. Ništa od toga nismo, i ja sam rekla svi političari su pozvani. Ja to ne smatram hrabrošću, već smatram da bi svi trebali biti spremni dignuti svoj glas", naposljetku je zaključila.

"Glavna poruka je da počinitelj odgovara za ubojstvo kako je počinjeno", poručuju organizatori.

Lukinom ubojici sudit će se za obično ubojstvo

Podsjetimo, 24. veljače 2024. u 00:48 u Splitu, u Ulici Mažuranićevo šetalište 1, na pločniku ispred hotela, nakon verbalnog i tjelesnog sukoba s 22-godišnjakom, 31-godišnji Ante Rušić otišao je u stan po nož te se potom vratio na ulicu do 22-godišnjaka koji se udaljavao i zadao mu nožem ubodnu ranu u predjelu desne strane prsišta, od koje je oštećeni 22-godišnjak u 01:20 preminuo u Kliničkom bolničkom centru Split.

Kako je priopćila policija, policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad uhićenom dvojicom muškaraca, 31-godišnjakom i 37-godišnjakom.

"Utvrđena je osnovana sumnja da je 31-godišnjak počinio kazneno djelo ubojstva na štetu 22-godišnjaka i on je predan pritvorskom nadzorniku i protiv njega se podnosi prijava nadležnom županijskom odvjetniku u Splitu", rekla je Željka Radošević iz PU splitsko-dalmatinske.

Građane je na noge digla vijest o tome da će se Lukinom ubojici suditi za obično ubojstvo, za koje zakon propisuje kaznu od 5 do 20 godina zatvora, a ne za teško ubojstvo. Podsjetimo, ranije smo pisali kako ni policija ni DORH nisu iz prikupljenih dokaza ovaj slučaj definirali kao teško ubojstvo iz koristoljublja.